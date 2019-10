Bari | la merenda proibita al politecnico Cappato e Perduca mangiano riso editato con la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2019) Nel corso del suo Congresso in corso a(3-6 ottobre,a questo link il programma completo del Congresso), Associazione Luca Coscioni ha organizzato un assaggio digenericamente migliorato con la tecnologia Crispr. Una disobbedienza civile che ha visto tra i protagonisti Marcoe Marco, dirigenti Associazione Luca Coscioni e coordinatori di Science for Democracy e la genetista italiana Vittoria Brambilla. Il 25 luglio del 2018 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che le piante ottenute con tecniche di coltura di precisione, come quelle prodotte con le tecniche CRISPR, sono classificate come OGM e soggette alle leggi derivate dalla Direttiva europea del 2001 sugli organismi geneticamente modificati. I partecipanti credono che la sentenza della Corte sia incoerente con la realtà dei fatti, considerato che piante ottenute con tecniche meno ...

