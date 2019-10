Autostrade | riattivati i Tutor su 87 tratte | ecco quali sono

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 5 ottobre 2019) Gabriele Laganà Ad oggi87 leautostradali dove è stato riattivato il. Il sistema di rilevazione della velocità media controlla 810 chilometri di carreggiate Novità importante per gli automobilisti.87 leautostradali su cui è stato riattivato il, per un totale di circa 810 km, meno del migliaio annunciato daper l’Italia dopo la sentenza del 14 agosto con cui la Cassazione ha ordinato un terzo passaggio in Corte d’appello per la causa sulla contraffazione del brevetto. Come riporta Il Sole 24 ore, tra i vari contenziosi legali che riguardano lo strumento ce n’è anche uno sul pagamento del software sviluppato per il suo funzionamento e rivendicato da un imprenditore di Latina. Difficilmente, però, si arriverà a nuove sentenze che comportino un nuovo spegnimento del sistema. Ledove è stato riattivato il...

