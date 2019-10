Whirlpool Napoli | lo sciopero degli operai

Whirlpool Napoli - operai in sciopero : "Produzione bloccata" : Luca Sablone Circa 1500 lavoratori in piazza Roma. I sindacati insorgono: "Bisogna dire basta alle multinazionali che vanno dove vogliono e lasciano il deserto" Pullman da Campania, Toscana e Marche: circa 1500 le adesioni registrate allo sciopero proclamato da Fiom, Uilm e Fim contro la decisione di cedere lo stabilimento Whirlpool di via Argine a Napoli. Alcuni lavoratori stanno sfilando innalzando lavatrici con il crocifisso, per ...

Vertenza Whirlpool Napoli - lavoratori in piazza a Roma : in corteo il "funerale della lavatrice" : Sciopero e manifestazione per dire no alla cessione dello stabilimento di via Argine, in testa al corte Maurizio Landini. Incontro al Mise

Whirlpool : Furlan - ‘sostegno a mobilitazione - Napoli non può perdere produzione’ : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “Pieno sostegno della Cisl alla mobilitazione di oggi dei lavoratori della Whirlpool. Il Governo ai massimi livelli deve intervenire per riaprire la trattativa e far rispettare gli impegni all’azienda. Napoli non può perdere quella produzione industriale ed i posti di lavoro”. Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.L'articolo Whirlpool: Furlan, ...

Whirlpool : assemblea delegati sindacali in stabilimento Napoli : Napoli, 1 ott. (AdnKronos) - "Questa vertenza ha assunto un valore generale. La Whirlpool è infatti solo l'ultima di una serie di vicende il cui esito è stato la riduzione negli ultimi anni di oltre il 40% della capacità produttiva industriale di Napoli. Cgil Cisl Uil hanno sempre sostenuto che senz

Napoli - operai Whirlpool in corteo al consolato americano : “Conte e Di Maio parlino con Trump” : operai della Whirlpool in corteo oggi a Napoli. I lavoratori del sito industriale di Napoli est temono per il loro futuro occupazionale, in seguito alla decisione dei vertici di cedere la fabbrica a una azienda svizzera. Gli operai si sono dati appuntamento alla fermata della metro di Mergellina, a Napoli, e hanno percorso le strada fino a raggiungere la sede del consolato americano. I manifestanti hanno indossato tutti una t-shirt con la ...

Napoli - tornano in piazza gli operai Whirlpool : in corteo fino al consolato Usa : È partito il corteo degli operai Whirlpool di Napoli. È alta la partecipazione dei lavoratori del sito industriale di Napoli est che temono per il loro futuro occupazionale, in seguito...

Napoli - in corteo operai di Whirlpool : 11.15 I lavoratori Whirlpool di Napoli stanno manifestando nel capoluogo campano a difesa del loro posto di lavoro,dopo la decisione dell'azienda di cedere la fabbrica a una impresa svizzera. Il corteo,partito da piazza Mancini, si chiuderà davanti alMunicipio. Tra i cori:"Di Maio, dove sei?", Con i manifestanti ache una delegazione dei 471navigator della Campania che attendono la firma della Regione sulla convenzione con ...

Whirlpool - Patuanelli interrompe incontro con l’ad sulla cessione dello stabilimento di Napoli : “La riunione non è stata costruttiva” : La convocazione era arrivata d’urgenza dopo l’avvio della cessione comunicata in tutta fretta ai sindacati. Ma anche il primo faccia a faccia tra il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, e l’ad di Whirlpool, Luigi La Morgia, per scongiurare il passaggio dello stabilimento di Napoli alla ‘misteriosa’ Prs-Passive Refrigeration Solutions SA di Lugano si è concluso con un nulla di fatto. Anzi, il clima ...

Whirlpool Napoli - il presidente della Prs : “Acquisto? Dobbiamo riflettere. Produzione non prima del 2021. Non riassumeremo tutti” : La Prs-Passive Refrigeration Solutions SA esiste, produce in Cina, ma non sa ancora se comprerà davvero lo stabilimento Whirlpool di Napoli e, in ogni caso, per l’avvio della nuova fabbrica serviranno almeno due anni e non verranno riassunti tutti i 420 lavoratori impiegati nel sito. La misteriosa società svizzera che ha avviato l’acquisizione del ramo d’azienda della multinazionale di elettrodomestici viene allo scoperto con ...

Whirlpool : Schiavella (Cgil Napoli) - ‘cardinale Sepe dimostra vicinanza a lavoratori’ : Napoli, 19 set. (Adnkronos) – “Ringraziamo il cardinale Sepe per le parole che oggi, al termine delle celebrazioni per il Santo Patrono, ha rivolto agli operai della Whirlpool, dimostrando ancora una volta vicinanza e partecipazione ai problemi del mondo del lavoro”. Lo dichiara il segretario generale della Cgil di Napoli, Walter Schiavella. “L’intervento dell’arcivescovo di Napoli, sottolinea ...

Whirlpool cede sito Napoli a Prs di Lugano : Napoli, 18 set. (Adnkronos) - Whirlpool Emea avvia il trasferimento del ramo d'azienda identificato dal complesso aziendale relativo allo stabilimento di Napoli a Passive Refrigeration Solutions (Prs) di Lugano. Ad annunciarlo in una lettera inviata ai sindacati è l'azienda che ad oggi "prevede che

Whirlpool - chi è il consigliere Alberto Ghiraldi della società Prs che rileverà il sito di Napoli : la sua avventura fallimentare con la Nomos : L’annuncio è arrivato nella sacralità delle stanze del ministero dello Sviluppo Economico: la società a cui Whirlpool vuole vendere lo stabilimento di Napoli è Prs-Passive Refrigeration Solutions SA, società svizzera con sede a Lugano. Nelle intenzioni dell’azienda americana di elettrodomestici sarà dunque la Prs a farsi carico delle centinaia di lavoratori campani in un’avventura che dovrebbe portare alla commercializzazione ...

