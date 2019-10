Trieste | ore 17

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 4 ottobre 2019), ore 17 Ho vissuto sei anni a. In quella città ho lasciato un pezzettino del mio cuore per i suoi palazzi, la sua gente, le sue abitudini e quei ritmi indolenti da città di confine. La bora nera, il silenzio di notte quando all’improvviso senti un boato e sono persiane che volano via, file di scooter che precipitano e cassonetti che se ne vanno per i conti loro. L’estate a Barcola e nelle osmizze, l’inverno col bavero tirato su ad arrancare per piazza della Borsa o su per via Giulia; alla fine nemmeno t’accorgi del tempo che passa.è una città capace di farti sentire protetto e coccolato qualunque sia quella da cui vieni. Non senti il tempo che passa. Forse per quella giocosità di chi ci abita, o delle universitarie in minigonna, per il casino che fanno i gabbiani la mattina e il tentennare degli alberi del porto. Forse per l’aria elettrica che c’è alla ...

