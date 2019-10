Reggio | picchia e stupra la moglie | marocchino ora a processo

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Federico Garau Lo straniero, accusato di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona, minacce e lesioni aggravate, si trova ora dietro le sbarre, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Molteplici gli episodi di violenza in questi ultimi mesi. La donna è stata sequestrata per giorni,ta,ta e costretta ad espletare i propri bisogni nella lettiera dei gatti È finito dietro le sbarre undi 31 anni accusato di avereto, sequestrato e violentato la, una 34enne diEmilia. L'arresto lo scorso 30 settembre, quando in seguito all'ultima violenza la donna ha trovato il coraggio di chiedere aiuto ad un'amica, che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. Secondo quanto riferito dagli inquirenti che si stanno occupando di condurre le indagini, la coppia viveva in una situazione di costante degrado. I due abitavano in un ...