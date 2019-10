Luce e gas | aumenti in arrivo I consigli per ridurre i consumi e la spesa per noi e per

Maxi bolletta alla zia morta : 1800 euro di gas e 500 di Luce : A scoprire la magagna è stata la nipote: il contratto era stato stipulato cinque mesi dopo il decesso della pensionata

Bollette Luce e gas : dall’allaccio ai reclami - tutto quello che c’è da sapere : Cambio fornitore, guasti, reclami, e ancora, bonus sociale e offerte: ecco quali sono gli strumenti e le informazioni indispensabili per gestire al meglio la propria fornitura di energia elettrica e gas.

Bollette Luce e gas - ecco quanto spenderanno le famiglie italiane : Per i nuclei in tutela l’esborso complessivo sarà di 1.666 euro in un anno: più alta la spesa da sostenere per il gas (cresciuto, però, solo dell’1% sul periodo precedente), mentre la spesa per l’elettricità è aumentata dell’1,35 per cento

C’è una società di Luce e gas che ora accetta pagamenti in bitcoin : L’operatore dell’energia e del gas Sorgenia apre alla possibilità di pagare in bitcoin alcuni servizi forniti ai propri clienti. La società ha annunciato ieri la partnership con la startup italiana Chainside, che opera come uno dei principali sistemi di pagamento italiani per la più famosa delle criptovalute. In questo modo Sorgenia sarà la prima compagnia in Italia a introdurre nel settore della digital energy la possibilità di sfruttare i ...

Bollette Luce e gas in aumento : authority comunica le nuove tariffe : Bollette luce e gas in aumento: authority comunica le nuove tariffe Rincaro per le Bollette luce e gas a partire dal mese di ottobre. Lo ha reso noto l’Arera, l’Autorità per l’Energia, in un apposito comunicato stampa diffuso nella giornata di martedì 24 settembre 2019. Gli aumenti corrispondono a un +2,6% per l’energia elettrica e a un +3,9% per il gas. Tra le cause principali dei rincari la stagionalità e le tensioni internazionali, ma per ...

