Le palestre di Pokémon Spada e Scudo saranno meno del previsto | svelato il numero

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Nintendo Switch è quasi pronta ad accoglieresui suoi schermi. Lo farà il prossimo 15 novembre, quando le due nuove avventure ruolistiche dedicate ai mostriciattoli tascabili di Nintendo coloreranno gli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo. Gli sviluppatori nipponici di Game Freak promettono diverse novità per una formula di gioco comunque collaudata, mettendo in campo non solo la tanto attesa ottava generazione di, ma anche qualche soluzione di gameplay mai vista nelle iterazioni canoniche della saga GDR, che per la prima volta abbandona - alin parte - le console portatili per abbracciare l'ibrida Switch. https://www.youtube.com/watch?v=4vNAyIkBazE E se è vero che non tutti gli aspetti integrati insono riusciti a convincere i fan - soprattutto quelli di vecchia data -, ora un'altra informazione potrebbe far ...