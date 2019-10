Inter | Fabrizio Biasin sulla lezione di Antonio Conte | mai contento quando perdi

Inter - Fabrizio Biasin : Romelu Lukako ha le spalle abbastanza larghe per ignorare i "buu" : A 20' minuti circa dalla fine di Cagliari-Inter si scatenano le bestie. Le bestie, per definizione, non hanno filtro, solo istinto. E quelle di Cagliari (perché lì si trovavano, non ce l' abbiamo con i cagliaritani, sia chiaro, ma solo con le bestie) hanno mollato gli ormeggi in nome di un risultato