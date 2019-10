Groupe PSA continua il trend positivo anche a settembre

Otto mesi di crescita per Groupe PSA Italia : Groupe PSA conferma il trend di crescita nei primi Otto mesi dell’anno in cui ha immatricolato in Italia 237.781 vetture e veicoli commerciali dei marchi Citroën, DS Automobiles, Opel e Peugeot, pari a una quota di mercato del 16,5%, guadagnando 1,1 punti percentuali rispetto all’analogo periodo del 2018. L’incremento è il maggiore sul mercato Italiano […] L'articolo Otto mesi di crescita per Groupe PSA Italia sembra essere il primo su ...