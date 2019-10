Francesco Monte imita Cesare Cremonini | giudici di Tale e Quale delusi

Francesco Monte a Tale e Quale Show : Costanzo dice la sua : Maurizio Costanzo su Francesco Monte a Tale e Quale Show: “Vuole dimostrare il suo Talento” Francesco Monte, nelle prime tre puntate di Tale e Quale Show 2019, ha sicuramente sorpreso un po’ tutti, tanto da riuscire anche a vincere una serata grazie alla sua imitazione del cantautore Ed Shereen. Insomma l’ex tronista di Uomini e Donne pare davvero aver conquistato tutti, compreso Maurizio Costanzo. Difatti ...

Vieni da Me : Giulia Salemi si commuove nel parlare di Francesco Monte : Giulia Salemi oggi è approdata nel salotto di Caterina Balivo. A Vieni da Me la giovane italo-persiana ha parlato del rapporto con sua mamma, dei suoi progetti di lavoro per il futuro e della relazione finita con Francesco Monte. La scorsa settimana la conduttrice campana aveva ospitato nel suo programma il tarantino. Oggi invece, su quella stessa sedia si è seduta l'nfluencer. Giulia appena entrata in studio ha dichiarato: "Ho voglia di ...

La Salemi si emoziona ricordando l'amore con Francesco Monte : 'Ci credevo - non lo rinnego' : Giulia Salemi sembra non aver ancora voltato pagina in amore: se Francesco Monte è felice da mesi accanto ad Isabella De Candia, l'influencer si professa single e non pronta ad una nuova relazione. Oggi, chiacchierando con Caterina Balivo su Rai 1, la ragazza di origini persiane ha trattenuto a fatica le lacrime quando ha parlato dell'ex fidanzato, del loro passato in coppia e del rapporto che lui ha con la modella pugliese da qualche ...

Tale e Quale Show - Francesco Monte : ecco come reagisce alle difficoltà : Francesco Monte a Tale e Quale Show: “Nelle difficoltà esco fuori” Francesco Monte è sicuramente il concorrente più chiacchierato dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, e stavolta non per vicende inerenti al gossip. Difatti il giovane ex tronista di Uomini e Donne, grazie alle sue doti canore, è riuscito a incantare la giuria della trasmissione condotta da Carlo Conti, riuscendo anche a vincere l’ultima puntata ...

Giulia Salemi : Tale e Quale? Avrei accettato - pur sapendo che c'è Francesco Monte : La partecipazione di Francesco Monte a Tale e Quale Show – il format televisivo delle celebri imitazioni condotto da Carlo Conti – sta facendo parecchio discutere. Infatti, c’è chi è felicissimo che il tarantino possa finalmente mettere in mostra il Talento e chi invece è stufo di vedere l’ex tronista di Uomini e Donne in televisione. Sta di fatto che, volente o nolente, nella terza puntata Monte ha portato a casa un gran successo grazie alla ...

Gigi D’Alessio e Paola Turci scrivono a Monte : la reazione di Francesco : Gigi D’Alessio e Paola Turci scrivono a Francesco Monte: la reazione dell’ex tronista Tutti in piedi per Francesco Monte. Ieri, l’ex tronista di Uomini e Donne si è esibito a Tale e Quale Show sulle note di Perfect, vestendo i panni di Ed Sheeran. Una performance che ha lasciato il segno non solo in trasmissione, […] L'articolo Gigi D’Alessio e Paola Turci scrivono a Monte: la reazione di Francesco proviene da ...

Francesco Monte vince la terza puntata di Tale e Quale Show con Ed Sheeran : Ormai è diventato un appuntamento fisso lo Show di Rai Uno del venerdì sera condotto da Carlo Conti. Anche la terza puntata di Tale e Quale Show è stato un grande successo di pubblico, leader negli ascolti per i programmi di prima serata. Un programma che è capace di intrattenere e far sorridere sempre con gusto: una miscela perfetta.\\ E per il terzo appuntamento è stato Francesco Monte, ex geffino, a convincere i giudici con la sua ...

