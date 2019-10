Egitto | il Cairo è una metropoli dai mille volti

Egitto - proteste dal Cairo a Mansoura per chiedere le dimissioni di Al Sisi : centinaia di persone in strada nonostante la repressione : proteste piccole e diffuse in numerose città egiziane con un unico scopo: chiedere le dimissioni del presidente Abdel Fattah Al Sisi. Piccoli numeri che però suscitano stupore perché in Egitto anche un ridotto assembramento di manifestanti contro l’attuale presidente sarebbe stato impensabile sino a venerdì, quando dal Cairo a Mansoura, centinaia di persone si sono radunate per chiedere le sue dimissioni. “È stato impressionante ...

Egitto - protesta in piazza Tahrir al Cairo contro il presidente Al Sisi : arresti e lanci di lacrimogeni : È stata il luogo simbolo delle rivolte della primavera araba egiziana e ora torna a essere il fulcro delle proteste contro il governo del presidente Abdelfettah Al Sisi. Centinaia di persone si sono radunate infatti questa notte in piazza Tahrir al Cairo al grido “il popolo vuole la caduta del regime“, raccogliendo l’appello lanciato nei giorni scorsi sui social media da un imprenditore egiziano, Mohamed Ali, in esilio in ...

Egitto - paura sul volo Sharm-Napoli : charter atterra al Cairo per un guasto tecnico. A bordo 122 italiani - nessun ferito : atterraggio di emergenza al Cairo per un volo charter con 122 italiani a bordo. Il boing 737 della compagnia egiziana Amc Airlines era partito da Sharm el Sheik, diretto all’aeroporto Capodichino di Napoli, dove era atteso per le 14.30. L’aereo è stato però costretto a un atterraggio di emergenza per un guasto tecnico. L’avviso alla torre di controllo del Cairo è arrivato pochi minuti dopo il decollo. L’allarme sarebbe scattato ...

Egitto - l’Alto Commissariato Onu per i diritti umani rinvia conferenza su tortura al Cairo : “Ong a disagio per la scelta del Paese” : Le Nazioni Unite cambiano idea e decidono di rinviare la conferenza sulla tortura che avrebbe dovuto tenersi in Egitto, a Il Cairo, il 4 e 5 settembre. A confermarlo, secondo quanto riferisce il Guardian, è stato Rupert Colville, portavoce dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr). Una scelta probabilmente legata alle proteste sollevate dalla scelta dell’Alto Commissariato di tenere la conferenza in un ...

Egitto - l’Onu co-organizza una conferenza sulla tortura. Sì - proprio al Cairo : Quale paese sarebbe più idoneo a ospitare un convegno sulla parità di genere, se non l’Arabia Saudita? E cosa ci sarebbe di meglio di un seminario sulla difesa dell’eco-sistema organizzato in Amazzonia insieme al presidente brasiliano Bolsonaro? Dev’essere questo il paradossale criterio che ha spinto l’Ufficio per i diritti umani per il Medio Oriente e l’Africa del Nord (che fa capo all’Ufficio dell’Alto ...

ATTENTATO IN Egitto/ Dalla Turchia al Qatar la mano della jihad arriva fino al Cairo : ATTENTATO in EGITTO. Un'auto è esplosa al Cairo mentre viaggiava a forte velocità contro mano. La paura in EGITTO aiuta solo i piani dei Fratelli Musulmani.

Egitto - auto lanciata contromano all'ospedale de Il Cairo : sarebbero almeno 19 i morti : Una terribile tragedia si è verificata nelle scorse a Il Cairo, capitale dell'Egitto. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, un'auto, lanciata a marcia indietro su altre vetture, ha provocato una potente esplosione presso l'istituto nazionale per il Cancro. La deflagrazione avrebbe provocato, stando alle prime stime, almeno 19 morti e 35 feriti che sono stati immediatamente trasportati con le ambulanze all'interno del nosocomio Nasser. ...

