Ci risiamo | gli USA vogliono una backdoor su Facebook per accedere ai messaggi criptati

Fonte : tuttoandroid

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Se il Cloud Act pere WhatsApp siglato da America e Regno Unito garantisce un nuovo livello di cooperazione per quanto riguarda l’accesso ad informazioni criptate per stanare criminali, il Procuratore Generale americano William Barr vuole andare ancora più a fondo. Come? Semplicemente installando unasu, in modo da garantire alle forze dell’ordine e agli investigatori di avere accesso aiscambiato sulle piattaforme di proprietà del colosso hi-tech – quello in fondo che urla è Edward Snowden. Ma andiamo con ordine. Il progetto di William Barr, assieme a quello delle sue controparti inglesi e australiane, non prende di mira solo, ma tutte le compagnie che offrono sistemi di crittografia end-to-end. Vista da un’altra prospettiva, la loro richiesta appare giusta e sensata. Pensiamoci un attimo: la crittografia ...

Beppesardinia : RT @DanieleParrucci: #AMA CI RISIAMO! Riparte il braccio di ferro tra AMA e #Comune di #Roma sull'approvazione del Bilancio 2017, pomo dell… - francescomila18 : RT @DanieleParrucci: #AMA CI RISIAMO! Riparte il braccio di ferro tra AMA e #Comune di #Roma sull'approvazione del Bilancio 2017, pomo dell… - GiancarloGarci6 : RT @DanieleParrucci: #AMA CI RISIAMO! Riparte il braccio di ferro tra AMA e #Comune di #Roma sull'approvazione del Bilancio 2017, pomo dell… -