Andrea Roncato e Stefania Orlando | l’incontro negli studi tv | si sarebbero chiusi in

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Luana Rosato Recenti gossip raccontano chesiincontrati casualmente e rinper un confronto in un camerino Secondo le ultime indiscrezioni, pare chetelevisivi ci sia stato un importante incontro tra due ex coniugi,, che dopo il matrimonio di lui non avevano più avuto modo di parlarsi. Attraverso le pagine del settimanale Spy, nella rubrica Il Ficcanaso, si legge che i due artisti abbiano avuto modo di confrontarsi dopo anni grazie ad un incontro avvenuto in maniera del tutto casuale. Chi ha assistito a quanto successo, racconta chee lasirinall’interno di un camerino e, al termine del confronto,usciti da quella stanza con gli occhi lucidi. Probabilmente, i due, che si sono separati in maniera turbolenta ma che non hanno mai nascosto ...

BlitzQuotidiano : Andrea Roncato e Stefania Orlando, Spy: “Si sono chiusi nei camerini” - novasocialnews : Stefania Orlando e Andrea Roncato, incontro ravvicinato tra ex? 'Si sono chiusi nei camerini' #novasocialnews… - TMux80 : RT @Alberto_Caccia: Altro che Champions League, il vero calcio di top player stasera è con 'Mezzo destro, mezzo sinistro' e il mitico Margh… -