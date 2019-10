Video Valencia Ajax | 0-3 | | highlights e gol Lancieri scatenati al Mestalla

Video / Chelsea-Valencia - 0-1 - : gol e highlights - blues KO in casa - Champions League - : Video Chelsea-Valencia , risultato finale 0-1,: i blanquinegres espugnano lo Stamford Bridge grazie al gol di Rodrigo. Barkley sbaglia un rigore per i blues .

Chelsea-Valencia - bruttissimo fallo di Coquelin : la caviglia di Mount si piega in maniera spaventosa [ Video ] : Brutto infortunio per il giovane giocatore del Chelsea, costretto a lasciare il terreno di gioco dopo un brutto dallo di Coquelin Infortunio davvero brutto da vedere quello subito da Mason Mount , giovane giocatore del Chelsea costretto alla sostituzione nel primo tempo del match di Champions League contro il Valencia. L’intervento di Coquelin è di quelli tremendi, la caviglia del centrocampista inglese si piega in maniera innaturale, ...

Maltempo in Spagna - Comunità Valenciana in ginocchio a causa di piogge torrenziali ed esondazioni : strade come fiumi in piena - 2 morti [FOTO e Video] : L’area del Mediterraneo che comprende la Comunità Valenciana e Murcia è stata colpita dai potenti effetti di una goccia fredda, con piogge torrenziali, strade allagate ed esondazioni di fiumi e torrenti. Il Maltempo sulla Comunità Valenciana ha provocato piogge torrenziali di circa 200 litri per metro quadrato in 6 ore a Beniarrès (Alicante) e raffiche di vento fino a 76km/h a Miramar (Alicante) e Oliva (Valencia). Inoltre, strade e ferrovie ...