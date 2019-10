Tor Sapienza | auto in fuga si schianta contro rotatoria piazza De Cupis

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Roma – Stanotte a Tor, al termine di un inseguimento durato oltre 10 minuti, una macchina insi ètaladiDe. La corsa è cominciata intorno all’una di notte, quando una Volkswagen Golf non si è fermata all’alt imposto da una Volante della Polizia, con il conducente del veicolo che ha accelerato dando il là all’inseguimento con tredella Polizia. La Golf, con a bordo altre due persone oltre al conducente, ha provato a seminare le Volanti, ma la sua corsa è terminata addosso alladiCesare De, sulla Collatina. Il conducente e i due passeggeri, identificati come nativi della Serbia, sono rimasti feriti e di conseguenza trasportati dal 118 in codice rosso al Pertini e al Policlinico Casilino. Si dovranno adesso accertare i motivi che hanno spinto il conducente, denunciato per resistenza ...

