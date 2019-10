Spazio | la Soyuz atterrata con successo | con tre astronauti a bordo

Spazio : la capsula Soyuz è rientrata sulla Terra - atterraggio in Kazakistan : All’indomani del passaggio di consegne che ha visto Luca Parmitano assumere il ruolo di comandante, 3 astronauti hanno lasciato la Stazione Spaziale: la Soyuz con a bordo l’ex comandante russo, Alexei Ovchinin, Nick Hague, e Hazzaa Ali Almansoori è atTerrata in Kazakistan. Ovchinin e Hague hanno trascorso 203 giorni in orbita, mentre Almansoori ha concluso la sua breve missione di 8 giorni, iniziata lo scorso 25 settembre. La ...

Spazio - la navetta Soyuz aggancia l'Iss : 11.00 Riuscito con successo il secondo tentativo dalla navetta russa Soyuz, con a bordo il primo robot umanoide russo a essere lanciato nello Spazio Fedor, di attraccare alla stazione spaziale internazionale. La navetta, dopo un attracco fallito il 24 agosto, consegna all'equipaggio della Expedition 60, tra cui l'astronauta italiano Luca Parmitano, medicinali, cibo e un telescopio per lo studio di di emissioni notturne di origine terrestre, ...

Spazio : operazione riuscita per l’aggancio della Soyuz e del suo robot Fyodor alla Stazione Spaziale : Dopo il fallimento avvenuto sabato scorso, la navetta russa Soyuz con a bordo il cosmonauta robot Fyodor è riuscita ad agganciarsi correttamente alla Stazione Spaziale (Iss). Ad aprire il portello e accogliere il cosmonauta robot, l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Luca Parmitano e i colleghi Andrew Morgan e Alexander Skvortsov. In base a quanto riportato dalla Nasa e dall’agenzia Spaziale russa ...

Spazio - la Soyuz fallisce l'aggancio con la Iss : «Tutto ok per 200 metri poi...» : La navetta spaziale russa Soyuz Ms-14, con a bordo il robot antropomorfo Fyodor, non ha potuto agganciare la Stazione Spaziale Internazionale (Iss) a causa di fluttuazioni della navetta che non erano...

Spazio : Soyuz non ha agganciato Iss a causa di fluttuazioni : La navetta spaziale russa Soyuz Ms-14, con a bordo il robot antropomorfo Fyodor, non ha potuto agganciare la Stazione Spaziale Internazionale (Iss) a causa di fluttuazioni della navetta che non erano presenti prima: lo ha detto il direttore delle operazioni di volo del segmento russo dell’Iss, Vladimir Solovyov, citato dall’agenzia Interfax. “Non abbiamo potuto portare Fyodor sull’Iss – ha spiegato Solovyov – ...

Spazio - Soyuz fallisce attracco a Iss : 11.06 Fyodor manca l'attracco alla Stazione spaziale internazionale. L'aggancio automatico era previsto questa mattina, ma la navetta spaziale russa, Soyuz Ms-14 con a bordo solo il robot cosmonauta Fyodor ha mancato l' appuntamento, quando era a circa 100metri dall'Iss. Secondo fonti dell'agenzia spaziale Roscosmos, si sarebbe verificato un malfunzionamento del sistema di attracco.La navetta era decollata il 22 agosto da Baikonour in ...