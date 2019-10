Sea Watch | Salvini | “Applausi a Carola Rackete al Parlamento Ue sono offesa all’Italia”

Sea Watch : “Torturatori a bordo? I naufraghi sono senza passaporto e sono affidati alle autorità” : Su 'Il Giornale' è stata pubblicata la notizia di tre torturatori che sarebbero arrivati in Italia a bordo della Sea Watch 3, lo scorso 29 giugno, quando la capitana Rackete ha portato la nave a Lampedusa. L'ong si difende così: "Non possiamo escluderlo, ma non possiamo rilevare i dati delle persone, salgono a bordo senza passaporto".Continua a leggere

Non solo "Sea Watch" su un'altra Ong arrestati due scafisti : Lodovica Bulian L'Ocean Viking era approdata a Messina Gli egiziani incastrati dai video dei cellulari C'erano anche due presunti scafisti a bordo di Ocean Viking, che nei giorni scorsi ha sbarcato a Messina 182 persone salvate in tre distinti interventi di soccorso al largo della Libia. Tra i naufraghi scesi a terra gli investigatori della Squadra Mobile della Questura e della Guardia di Finanza hanno individuato anche due egiziani ...

Salvini : 'Rackete aveva portato sulla Sea Watch tre torturatori' : Secondo Matteo Salvini a bordo della Sea Watch 3 erano presenti tre criminali libici: la notizia, fornita quest'oggi dalle pagine del Giornale secondo la giornalista Chiara Giannini parla dell'arresto di tre torturatori di nazionalità libica, che sarebbero stati arrestati alcune settimane fa in Sicilia. Salvini vuole spiegazioni da parte del governo e si dichiara pronto a denunciare i parlamentari saliti a bordo della nave prima dello sbarco a ...

Ong Sea Watch resta sotto sequestro amministrativo - Carola non ci sta : 'Abuso' : Torna sulle cronache nazionali la nave Sea Watch 3 facente capo alla Ong che è diventata celebre per la querelle che vide protagonista la capitana Carola Rackete e il governo italiano. La notizia proveniente dall'attualità è che l'imbarcazione ha avuto la notifica della fine del sequestro probatorio che era stato disposto dalla Procura di Agrigento. Tuttavia, la nave è ugualmente obbligata a restare ferma poiché lo scorso 2 settembre è giunta la ...

Matteo Salvini pronto a denunciare Carola Rackete : "A bordo della Sea Watch c'erano tre torturatori" : "Carola, sulla sua nave, aveva trasportato tre torturatori e stupratori libici, che sono stati arrestati in Italia". Matteo Salvini annuncio la notizia che Luciana Lamorgese, suo successore al Viminale, ha cercato di tenere nascosto. Ma si sa il leader della Lega ha ancora un conto in sospeso con Ca

Carola Rackete - Luciana Lamorgese ha nascosto la verità : a bordo della Sea Watch tre torturatori libici : Poco più di una settimana fa sono stati arrestati tre trafficanti di esseri umani accusati di torturare i migranti in un campo di detenzione libico. Come sono arrivati in Italia? Sul barcone (ong Sea Watch) niente di meno che di Carola Rackete. Secondo fonti attendibili riportate dal Giornale il min

Sea Watch 3 restituita - resta il sequestro amministrativo. Rackete : “Un abuso ingiustificabile” : La procura di Agrigento ha disposto il dissequestro della Sea Watch 3, scattato dopo l'ingresso senza autorizzazione nel porto di Lampedusa da parte della comandante Carola Rackete, lo scorso 29 giugno. Ma la nave non può tornare in mare: il 2 settembre scorso è stato notificato il sequestro cautelare amministrativo e una sanzione da 16.666 euro per Rackete e la ong.Continua a leggere

Dissequestrata la Sea Watch 3 - ma la nave rimane ancorata a Licata : Mauro Indelicato La Sea Watch ancorata a Licata La procura di Agrigento dissequestra la nave dell'Ong tedesca Sea Watch, la quale però non può prendere di nuovo il largo in quanto raggiunta da fermo amministrativo. L'ira dell'ex capitana Carola Rackete Negli uffici della procura di Agrigento l’estate appena trascorsa non verrà dimenticata facilmente. Il caso Mare Jonio, l’affaire Sea Watch, l’arresto e poi la scarcerazione di Carola ...

Carola Rackete dopo il dissequestro di Sea Watch attacca le autorità italiane : "Che perdita di tempo" : "Questo sequestro è una perdita di tempo ingiustificabile e un abuso volto a impedire gli sforzi per salvare vite. Se i governi non agiscono, come cittadini europei dobbiamo fare in modo che nessuno muoia in mare, almeno fino a quando non ci sarà un adeguato dispositivo di soccorso e alternative sic

BBC - Rackete parla della Sea Watch - il conduttore : 'Era ben consapevole della legge' : La capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete è stata intervistata alcuni giorni fa nel corso del programma Hardtalk, in onda sulla BBC. Più volte il conduttore della Stephen Sackur ha cercato di mettere in difficoltà Rackete, sottolineando la sua violazione. Ma la capitana tedesca ha difeso le sue posizioni in merito al caso Sea Watch 3, che ha fatto tanto discutere nel nostro paese lo scorso giugno, sostenendo che la Libia non era un porto ...

Sea Watch - Carola Rackete : "Pronta a tornare in mare" : “Sono pronta a salvare altre persone, siamo tutti pronti a ridiscendere in campo. Se mi chiamassero di nuovo andrei immediatamente, sarei pronta ad andare immediatamente”. Lo ha detto Carola Rackete (CHI È), la comandante tedesca della Sea Watch 3 che, nella notte tra il 28 e il 29 giugno, ha forzato il divieto di ingresso in acque territoriali italiane e di ingresso in porto a Lampedusa. Rackete, intervenuta durante la ...

Sea Watch - Carola Rackete si rifiuta di replicare a Salvini e annuncia : “Pronta a tornare in mare” : La comandante della Sea Watch, Carola Rackete, si rifiuta di rispondere alle parole e agli insulti dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, spiegando che "bisogna interrompere la retorica dell'odio". Inoltre, Rackete annuncia di essere pronta a tornare in mare per salvare migranti: "Se mi chiamassero di nuovo andrei immediatamente".Continua a leggere

Migranti : Sea Watch - 'Malta invii motovedetta per soccorrere 45 persone in difficoltà' : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - "Dopo che #Moonbird ha confermato la posizione fornita da Alarm_phone, Malta ha inviato un elicottero a monitorare l'imbarcazione alla deriva nella loro zona SAR. Chiediamo che Malta invii una motovedetta per procedere al soccorso prima che la situazione peggiori". Cos

Migranti - Salvini indagato per diffamazione dalla comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete : Il Pm deciderà se ascoltare a verbale l'ex ministro, anche se nei fascicoli per diffamazione solitamente non è necessario sentire il querelato in indagini