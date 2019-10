Roma | Fonseca | “Avremmo potuto fare 3 o 4 gol Turnover? Non è possibile far giocare

Fonseca disegna la Roma tocca a Kalinic - Kolarov e Dzeko in panchina : "Mi aspetto una partita molto difficile, contro un avversario che ha battuto all'esordio il Borussia 4-0. Fonseca disegna la Roma tocca a Kalinic, Kol

Roma - Fonseca in conferenza : indicazioni su formazione ed infortunati : “Ci aspettiamo una partita difficile, contro un avversario che ha vinto 4-0 all’esordio contro il Borussia. Sono molto aggressivi, forti e temibili in contropiede”. Sono le parole dell’allenatore della Roma Paulo Fonseca nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro gli austriaci del Wolfsberger. “Kolarov e Dzeko hanno giocato sempre e hanno bisogno di tirare il fiato, potrebbero ...

Roma - è piena emergenza : davanti Fonseca ha gli uomini contati - come giocherebbe la squadra ad oggi : Chissà a quali divinità, in questo momento, il tecnico della Roma Paulo Fonseca si starà rivolgendo. Chissà quale tipo di aiuto vorrebbe per evitare la moria di infortuni che sta affliggendo i suoi calciatori. Zappacosta poco dopo l’arrivo, poi Under, Spinazzola, Pellegrini e adesso Mkhitaryan. Tanta sfortuna per l’allenatore portoghese che, a parte il passo falso casalingo contro l’Atalanta, sta facendo bene con i ...

Lecce-Roma - le parole di Liverani e Fonseca nel post-partita : “Dobbiamo crescere, il percorso è lungo e ricco di difficoltà ma col lavoro possiamo raggiungere l’obiettivo salvezza“. Questo il commento di Fabio Liverani nel post partita di Lecce-Roma vinta 1-0 dai capitolini. Decide per i giallorossi una rete di Dzeko: “Gabriel sul gol non ha fatto un errore grave perché il colpo di testa era da posizione ravvicinata – ha spiegato il tecnico ai microfoni di DAZN – ...

Roma - Fonseca alla ricerca del riscatto : “effettuerò alcuni cambi” - le indicazioni per la sfida di Lecce : “Abbiamo fatto le nostre analisi con i giocatori, abbiamo fatto capire loro quello che non è andato bene e quello che c’è da migliorare”. Sono le dichiarazioni del tecnico della Roma, Paulo Fonseca, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Lecce e dopo il ko contro l’Atalanta davanti al pubblico amico. “Domani effettuerò alcuni cambi, ci sono tante partite ...

Lecce-Roma - Fonseca si nasconde in conferenza : “farò dei cambi - ma non vi dico la formazione” : L’allenatore della Roma ha presentato in conferenza stampa il match con il Lecce, senza sbilanciarsi sulla formazione La Roma torna in campo a Lecce per dimenticare il ko subito all’Olimpico contro l’Atalanta, una sconfitta pesante che Paulo Fonseca ha tutte le intenzioni di riscattare domani al Via del Mare. Luciano Rossi/ LaPresse Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia, il portoghese ha annunciato dei cambi di ...

Ora a Roma hanno un problema : Fonseca si è troppo italianizzato : Non è facile per uno straniero fare l’allenatore in Italia. Appena arrivi, se esprimi concetti in linea sei immediatamente investito dalla regina delle critiche: “non capisce il calcio italiano”. L’elenco è lungo. L’ultimo è Paulo Fonseca tecnico della Roma. Portoghese, arrivato dallo Shakhtar Donetsk. Lui ha provato immediatamente a sottrarsi questo percorso obbligato. Dopo averla sfangata nel derby pareggiato in maniera ...

Roma-Atalanta - Fonseca : “Hanno giocato meglio di noi” : “L’Atalanta ha giocato meglio di noi. E La colpa non è attribuibile al cambio di modulo perché la nostra identità di gioco offensivo non è cambiata. Oggi volevamo avere la palla e pressare alto come sempre. Non era nostra intenzione non avere un atteggiamento aggressivo”. Così Paulo Fonseca al termine di Roma-Atalanta 0-2, prima sconfitta della stagione giallorossa. “La squadra era apparsa sicura fino al gol – ...

Roma-Atalanta - Fonseca non cerca scuse : “abbiamo meritato la sconfitta - non abbiamo mai avuto la palla” : L’allenatore portoghese accetta la sconfitta, dando i giusti meriti all’Atalanta al termine di una partita dominata dai nerazzurri Niente scuse, nessun alibi per Paulo Fonseca al termine dalla sconfitta subita dalla sua Roma contro l’Atalanta, riuscita ad imporsi all’Olimpico con i gol di Zapata e De Roon. Alfredo Falcone – LaPresse Una partita dominata dai nerazzurri, come confermato dallo stesso allenatore ...

La Roma si inceppa all’Olimpico - Zapata e De Roon esaltano l’Atalanta : lezione di Gasperini a Fonseca : Prestazione mediocre dei giallorossi davanti al proprio pubblico, nella ripresa Gasp inserisce Zapata e trova i tre punti, ammutolendo l’Olimpico Prima sconfitta in campionato per la Roma che, all’Olimpico, cede ad un’Atalanta perfetta sia dal punto di vista difensivo che offensivo. Poche occasioni ma sfruttate al massimo dai nerazzurri, che beneficiano dell’ingresso in campo di Zapata dopo un’ora di gioco per ...

Roma-Atalanta 0-2. Fonseca ha capito il calcio italiano - non quello bergamasco : Aveva capito il calcio italiano. Così ha detto Fonseca una settimana fa e i media lo hanno assecondato. Già a Bologna la comprensione è parsa stentare ma all’ultimo minuti ci pensò Dzeko. Stavolta il bosniaco non è intervenuto e la Roma ha perso in casa 2-0 contro l’Atalanta di Gasperini che ha segnato due gol secondo tempo. Il primo con Zapata, entrato da pochi minuti, e il secondo nel finale con De Roon. Kalinic, sullo 0-1, si è ...

Roma - Fonseca alla vigilia : “Mi sono italianizzato - qui bisogna pensare ad ogni dettaglio ed essere elastici” : “Ci aspetta una partita molto difficile contro un avversario forte fisicamente, che lotta, che è aggressivo in fase difensiva e che in attacco ha giocatori di grande qualità individuale. Ci aspetta una partita combattuta con molti duelli fisici”. sono le parole del tecnico della Roma, Paulo Fonseca, nella conferenza stampa della vigilia del match casalingo contro l’Atalanta. “Come ho sempre detto ai miei calciatori ...

Roma-Atalanta - Fonseca ha le idee chiare : “Dzeko e Kolarov non possono riposare - domani gioca Smalling” : L’allenatore della Roma ha parlato in conferenza stampa del match di domani contro l’Atalanta, svelando parte della formazione Momento positivo per la Roma che, dopo il pareggio nel derby, ha inanellato tre vittorie consecutive compresa quella in Europa League con il Basaksehir. Un gioco fluido e una grande capacità realizzati per i giallorossi, che stanno beneficiando della cura Fonseca. Luciano Rossi AS ...