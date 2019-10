RetroWired | un podcast sul passato di internet

Fonte : wired

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Sentire il suono del modem 56k vi fa venire un tuffo al cuore? Se è così, potrete condividere con noi i vostri ricordi su, il nuovodi Wired suldi. Non uno studio accademico, ma un vero e proprio viaggio nell’esperienza dell’popolare, da quando la Rete ha smesso di essere uno strumento per i soli addetti ai lavori ed è diventata di tutti. Non indugeremo nella nostalgia gratuita, però. In ogni episodio, insieme a un ospite sempre diverso, rifletteremo sui significati e i meccanismi dell’che fu, nell’ottica di immaginare l’che sarà. In questo primo episodio, in compagnia dello scrittore Ivano Porpora, parliamo di delle discussioni ai tempi dei newsgroup, dell’ormai dimenticata netiquette e di quanto ci si metteva per scaricare un’immagine, nella rete che era ancora tutta testi e ...

