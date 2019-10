Mattarella | “Clima | social e terrorismo sono fattori di instabilità”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) “Il progresso nelle tecnologie della comunicazione, imedia, le minacce ‘asimmetriche’, la crescita di nuovi attori geopolitici e di attori globali non statuali, il, i fenomeni di radicalizzazione presenti nelle società, così come la preoccupante accelerazione nei cambiamenti climatici, responsabili per quota parte dei fenomeni migratori, rappresentano potentidi cambiamento o di potenziale instabilità e allarme ai quali anche il mondo delle relazioni fra Stati si deve adeguare”. E’ la riflessione del Presidente della Repubblica, Sergio, che ne ha parlato nel suo discorso all’Ispi di Milano, dove ha aperto il forum ‘Il futuro del multilateralismo’.ha individuato in questi punti le emergenze di questa epoca con cui il mondo diplomatico deve fare i conti. “Purtroppo è facile constatare ...

