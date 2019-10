Ius culturae, riprende dibattito Camera

Il M5S chiederà agli iscritti di esprimersi sullo Iuscon la consultazione on line sulla piattaforma Rousseau. Il tema "è delicato", spiega la deputata Baldino al termine della seduta in commissione Affari costituzionali Il Pd insiste affinché si proceda con "la massima attenzione". "Per noi è una priorità", afferma la dem Pollastrini. Ma da FI Sisto frena:"No ad un percorso accelerato" del ddl. Ira di Polverini: "Mi autosospendo" da FI. Meloni, leader FdI,avverte: se va avanti "chiederemo a Mattarella di non promulgare la legge".(Di giovedì 3 ottobre 2019)