Influenza | è la prima causa di morte per infezione | appello degli esperti a vaccinarsi

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) L’è alle porte e con essa anche i conseguenti rischi: ogni anno colpisce quasi 8,2 milioni di italiani, e rappresenta ladiper. I problemi legati alle complicanze, soprattutto per gli over 65, sono rilevanti e un bilancio nella stagione passata vede 5 o 6 mila decessi collegati. “Fondamentale dunque, a partire dal 15 ottobre quando partirà la nuova campagna vaccinale”, hanno ricordato gliriuniti oggi a Roma per la presentazione della campagna di comunicazione sociale #UnaSceltaVincente realizzata da Italia Longeva, la rete del ministero della Salute sull’invecchiamento e la longevità attiva, con il patrocinio delle società scientifiche Sigg, Simg, Siti e Responsabilità sociale Rai, per sensibilizzare sull’importanza delle vaccinazioni in età adulta. Secondo i dati raccolti dal ministero della ...

