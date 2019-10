I dazi sono un pericolo

I dazi di Trump sono la prova finale : il sovranismo è il vero nemico dell’Italia : Ci ha imposto tariffe 7,5 miliardi di tariffe sull'export. Ha dichiarato guerra ai nostri partner commerciali. Ci ha fatto puntare sul cavallo sbagliato in Libia. No, non è l'Europa, e nemmeno la Germania o la Francia, il nostro incubo peggiore. È l’ideologia del mondo chiuso, che uccide una terra di frontiera come la nostra. I colpevoli? Trump, Orban, e chi ha casa nostra li applaude.Continua a leggere

WTO : "Gli USA possono imporre dazi per 7 - 5 miliardi di dollari all'Europa" : La Wto (World Trade Organization, Organizzazione Mondiale del Commercio) ha stabilito che gli Stati Uniti possono imporre dazi per un totale di 7,5 miliardi di dollari (circa 6,8 miliardi di euro) all'Europa come compensazione per gli aiuti illegali concessi al consorzio aeronautico Airbus. Dal canto suo l'UE è pronta a fare la stessa cosa per gli aiuti di Washington a Boeing.

Atlantia - via Castellucci (con 13 milioni di liquidazione) «Sono un manager ma non per tutte le stagioni» : Discontinuità al timone della capogruppo di Autostrade per l'Italia e degli Aeroporti di Roma. Lascia il numero dopo oltre 15 anni. Le deleghe verranno ripartite tra componenti del consiglio

In India più di 150 persone sono morte per le frane e le inondazioni causate dalle piogge monsoniche : Almeno 152 persone sono morte in India a causa delle frane e delle inondazioni provocate dalle piogge monsoniche; in particolare sono stati colpiti gli stati occidentali del Kerala (60 morti), del Karnataka (30), del Maharashtra (40) e del Gujarat (22), tutti affacciati

Teresa Langella difende Uomini e Donne : "In redazione ci sono persone pure - hanno pianto con me" : A differenza di coloro, come Teresa Cilia e Mario Serpa, che hanno deciso di attaccare UeD e l'autrice Raffaella Mennoia in particolare, c'è anche chi difende a spada tratta la trasmissione. Tra questi, troviamo Teresa Langella, che parla dei membri della redazione come di "persone pure e trasparenti che hanno pianto con me".