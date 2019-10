Giornata fortunata per questi Samsung Galaxy | disponibile Android Auto wireless

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Sapevamo che presto o tardisarebbe stato compatibile con ogni dispositivo equipaggiato almeno con9 Pie, ma finora alle promesse di Google non erano corrisposti i fatti, almeno non completamente (stando all'annuncio fatto in tempi non sospetti la situazione avrebbe dovuto sbloccarsi molto prima). Fino a qualche ora fa gli unici smartphone che consentivano di collegamento al sistema di infotainmente di Big G senza l'ausilio dei cavi erano i Google Pixel, oltre che i Nexus 5X e 6P. Da qualche ora a questa parte qualcosa è cambiato: nonostante la pagina italiana relativa adcontinui a fermarsi ai dispositivi sopra citati, segnalati come gli unici abili alla funzionalità, sembrano essersi aggregati anche alcuni tra i più recenti, tra cui i variS8 e S8 Plus, S9 e S9 Plus, S10 e S10 Plus, Note 8, Note 9 e Note 10 (sempre ...

OptiMagazine : Giornata fortunata per questi #SamsungGalaxy: disponibile #AndroidAuto wireless - controcampus : giornata bagnata giornata fortunata indicazioni #oroscopo #paolofox ?? - claudiag1967 : Giornata intensa e mi sono scordata di fare gli auguri a mio padre. Ciao nonno c'hai una figlia e delle nipoti disg… -