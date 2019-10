Francesco Chiofalo invita i suoi followers ad aiutarlo per riconquistare Antonella

Francesco Chiofalo si appella ai fan per riprendersi Antonella : crea l'hashtag 'Perdonalo' : Sono passati quasi due mesi da quando Antonella Fiordelisi ha lasciato Francesco Chiofalo dopo aver scoperto un tradimento del ragazzo romano il quale, in questo periodo, le ha provate tutte per convincere l'ormai ex fidanzata a dargli un'altra chance. Ma nulla è cambiato fino ad oggi, ecco allora l'ultima iniziativa che ha messo in atto "Lenticchio" per provare a riconquistarla, coinvolgendo anche i suoi tantissimi fan di Instagram: il personal ...

Grande Fratello Vip 4 - rumors concorrenti provinati : da Francesco Chiofalo a Luca Daffrè : Fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, il fortunato reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e giunto alla sua quarta stagione di messa in onda. Il programma, dopo l'addio di Ilary Blasi passerà nelle mani di Alfonso Signorini, il quale in queste settimane sta portando avanti i casting assieme agli autori del reality per scegliere chi saranno i nuovi concorrenti famosi che varcheranno la soglia ...

Francesco Chiofalo finge di stare male? Lo sfogo e la verità : Lo sfogo di Francesco Chiofalo dopo l’accusa di non avere davvero un piede fratturato Francesco Chiofalo è stufo di essere continuamente bersagliato da chi non crede a nessuna sua parola e pensa che finga: per qualcuno si sarebbe anche inventato di aver subìto un incidente… Qual è la verità? Si è lasciato andare su Instagram, […] L'articolo Francesco Chiofalo finge di stare male? Lo sfogo e la verità proviene da Gossip e Tv.

Manuel Galiano - ex U&D - stronca Giulia De Lellis e Francesco Chiofalo : 'Provo tanta pena' : Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare di alcune risposte che Manuel Galiano ha dato ai fan su Instagram: dopo aver proposto il gioco 'Fammi una domanda', l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha deciso di dire tutto quello che pensa senza girarci troppo intorno. A chi gli ha chiesto di esprimere un parere su due personaggi molto in vista in questo periodo come la De Lellis e Chiofalo, l'ex fidanzato di Giulia Cavaglià ha fatto sapere di ...

