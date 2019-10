Fifa 20 | patch 1 04 disponibile Ecco le modifiche apportate

Fifa 20 : patch 1.03 disponibile su PC! Ecco le modifiche apportate : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento, la patch 1.03, per Fifa 20 su PC (peso pari ad 1.3 GB), Title Update che arriverà a breve anche su PS4 ed Xbox E’ importante sottolineare che questo aggiornamento, su cui EA Sports lavorava da settimane, non può includere per ovvi motivi la correzione di alcuni importanti […] L'articolo Fifa 20: patch 1.03 disponibile su PC! Ecco le modifiche apportate proviene da FUT Universe.

Fifa 20 : patch 1.03 in arrivo con correzione di numerosi bug : EA Sports rilascerà a breve la patch 1.03, per Fifa 20. E’ importante sottolineare che questo aggiornamento, su cui EA Sports lavorava da settimane, non può includere per ovvi motivi la correzione di alcuni importanti bug che affliggono la carriera allenatore, per i quali bisognerà attendere un successivo aggiornamento. Al momento non è possibile per […] L'articolo Fifa 20: patch 1.03 in arrivo con correzione di numerosi bug proviene ...

Fifa 20 : informazioni sui prossimi aggiornamenti/patch dal team di sviluppo e la lista dei bug confermati : Con il lancio ufficiale di Fifa 20 il team di sviluppo ha pubblicato un post sul forum ufficiale in cui sono state condivise alcune informazioni sulle tematiche che verranno affrontate nei prossimi aggiornamenti/patch. Ecco di seguito il contenuto del post Ehi fan di Fifa, Con l’uscita di Fifa 20 ormai,volevamo darti qualche anticipazione su cosa […] L'articolo Fifa 20: informazioni sui prossimi aggiornamenti/patch dal team di ...

Fifa 20 : patch 1.02 disponibile su Ps4 e da oggi anche su Xbox. Aggiornamento per Volta Football : EA Sports ha rilasciato un primo Aggiornamento, patch 1.02, per Fifa 20. Questo update, del peso di 282 megabyte su PS4 e 440 megabyte su XBOX, va a risolvere un problema riscontrato nella modalità Volta Football. Queste nel dettaglio le note di rilascio Ciao fan di Fifa L’ultimo Aggiornamento di Fifa 20 è adesso disponibile […] L'articolo Fifa 20: patch 1.02 disponibile su Ps4 e da oggi anche su Xbox. Aggiornamento per Volta ...

Fifa 20 : patch 1.02 disponibile su Ps4. Aggiornamento per Volta Football : EA Sports ha rilasciato, al momento solo per PS4, un primo Aggiornamento, patch 1.02, per Fifa 20. Questo update, del peso di 282 megabyte, va a risolvere un problema riscontrato nella modalità Volta Football. Queste nel dettaglio le note di rilascio Ciao fan di Fifa L’ultimo Aggiornamento di Fifa 20 è adesso disponibile ed include […] L'articolo Fifa 20: patch 1.02 disponibile su Ps4. Aggiornamento per Volta Football proviene da ...

Fifa 19 Patch 1.17 – Title Update 16 : nuovo aggiornamento disponibile su PC : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 6 agosto per la versione PC ed arriverà nei prossimi giorni anche su PS4 ed Xbox One. Sono state effettuate una serie di modifiche che come le precedenti si pongono migliorare la reattività del gioco online, modifiche che saranno alla base anche […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.17 – Title Update 16: nuovo aggiornamento disponibile su PC proviene ...