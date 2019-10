De Niro,causa 12 mln dlr da dipendente

Guai giudiziari per Robert De: l'attore due volte premio Oscar è stato citato in giudizio in unada 12 mln di dollari per "discriminazione di genere". Ad accusare l'ex "Toro scatenato", ora protagonista dell'ultimo film di Martin Scorsese "The irishman", è una sua exalla Canal Production, Graham Chase Robinson, costretta a licenziarsi lo scorso aprile da vice presidente dopo esser stata ripetutamente al centro di minacce, insulti e avance non volute.(Di giovedì 3 ottobre 2019)