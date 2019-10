Ciclismo | Tom Dumoulin | “Spero di tornare ad allenarmi al meglio a novembre”

Ciclismo - Primoz Roglic si consacra tra i big. Ora la convivenza con Tom Dumoulin : la Jumbo-Visma lancia l’assalto epocale alla INEOS : Il primo importante passo è stato fatto. Dopo un 2019 da veri protagonisti, è arrivata la ciliegina sulla torta. Primoz Roglic e il suo Team Jumbo-Visma hanno dominato in lungo e in largo nel World Tour, sin dall’inizio della stagione: per lo sloveno UAE Tour, Tirreno-Adriatico, Giro di Romandia, il podio al Giro d’Italia ed ora la spettacolare vittoria nella Vuelta di Spagna. Arrivata la conquista della prima grande corsa a tappe: ...

Ciclismo - Primoz Roglic si consacra tra i big. Ora la convivenza con Tom Dumoulin : la Jumbo-Visma lancia l’assalto epocale alla INEOS : Il primo importante passo è stato fatto. Dopo un 2019 da veri protagonisti, è arrivata la ciliegina sulla torta. Primoz Roglic e il suo Team Jumbo-Visma hanno dominato in lungo e in largo nel World Tour, sin dall’inizio della stagione: per lo sloveno UAE Tour, Tirreno-Adriatico, Giro di Romandia, il podio al Giro d’Italia ed ora la spettacolare vittoria nella Vuelta di Spagna. Arrivata la conquista della prima grande corsa a tappe: ...

Ciclismo - Fabio Aru colpito da un virus alla Vuelta a España : l’infezione al Citomegalovirus alla radice del ritiro : Fabio Aru è stato colpito da un virus durante la Vuelta di Spagna 2019, proprio questo problema sarebbe stato la causa dello scarso rendimento del Cavaliere dei Quattro Mori che infatti si è ritirato dalla corsa a tappe in terra iberica dopo essersi staccato più volte in montagna. Il sardo si era presentato all’appuntamento dopo il positivo 14esimo posto al Tour de France e sperava di fare classifica nel terzo Grande Giro della stagione, ...

Ciclismo - Tom Dumoulin : “Spero di tornare in gara per il finale di stagione. Non riuscivo più a migliorarmi alla Sunweb” : È la notizia del giorno nel mondo del Ciclismo: Tom Dumoulin, stella dalla Sunweb, ha deciso di cambiare squadra, rescindendo con la compagine teutonica e passando agli olandesi della Jumbo Visma. Una scelta particolare quella del vincitore del Giro d’Italia 2017 sulla quale ne ha parlato al portale NOS. Il commento: “Da un po’ di tempo avevo la sensazione che le cose non andassero più per il meglio. Non riuscivo a trarre il meglio da me ...

Ciclismo - Tom Dumoulin alla Jumbo Visma : ‘Cercavo una nuova sfida’ : Il grande colpo del ciclo mercato è arrivato. Tom Dumoulin è riuscito a liberarsi dalla Sunweb nonostante il contratto già firmato per le prossime stagioni, e ad accettare così la ricca proposta arrivata dalla Jumbo Visma. Il campione olandese ha passato un 2019 difficilissimo, condizionato dall'infortunio al ginocchio subito al Giro d’Italia e dagli attriti con la Sunweb. Dumoulin non dovrebbe più correre in questa stagione, non avendo ancora ...