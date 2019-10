Windows 10X | OS per device dual-screen in arrivo nel 2020

Fonte : surface-phone

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Microsoft, in occasione dell’evento Surface, ha presentato10X: una nuova versione dell’OS pensata per dispositivie innel. OS per dispositivi mobile Secondo il colosso di Redmond gli utenti voglionoperformanti e flessibili che siano allo stesso tempo forniti di un fattore forma semplice, elegante e sempre più mobile. Questo nuovo hardware richiede10X: una versione di10 che combina il familiare con il nuovo per offrire esperienze uniche su PC a doppio schermo.10X entra nella famiglia “One Core” Per quelli di voi che non hanno familiarità, ci sono un insieme comune di tecnologie in10 che sbloccano un’intera serie di dispositivi, dai consumatori alle aziende e alle industrie. Internamente chiamiamo queste tecnologie “One Core”, ma ciò che conta di più per i clienti è ...

