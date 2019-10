Tesla - Musk compra DeepScale | una startup di intelligenza artificiale

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Nuova acquisizione per lanel campo dell'alta tecnologia. Secondo indiscrezioni lanciate da numerose testate americane, la Casa di Elonavrebbe infatti acquistato la, unaspecializzata in sistemi di.Conferme parziali. Per ora, non sono emersi i dettagli finanziari dell'operazione e non sono neanche arrivate conferme da Palo Alto: comunque, è possibile che un accordo venga formalizzato prima dell'apertura dei mercati finanziari americani. Le voci hanno però trovato fondamento in un tweet di Forrest Iandola, amministratore delegato della, che proprio ieri ha annunciato il suo ingresso nella squadra di tecnici dellaal lavoro sul software per la guida assistita Autopilot e, nello specifico, nello staff di ingegneri attivi su progetti di machine learning (in sostanza, l'autoapprendimento delle macchine). Iandola ha ...

Raff_Napolitano : @IlPrimatoN ... guarda che caso, la tesla del gruppo di Musk che ha interessi economici nel campo di energia alternativa.. - dinoadduci : Tesla - Musk compra DeepScale, una start-up di intelligenza artificiale - IronMaximilien : RT @alessionisi: Tesla vuole la computer vision di Deepscale per usarla nelle auto del futuro… -