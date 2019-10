Spazio | Fraccaro chiama Parmitano | ‘rilanceremo aerospazio’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Roma, 2 ott. (AdnKronos) – Il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Riccardoha avuto oggi un colloquio telefonico con il neo comandante della Stazione spaziale internazionale Luca. Lo rende noto un comunicato dell’ufficio stampa del sottosegretario. è la prima call istituzionale di ‘AstroLuca’ dopo aver assunto la guida dell’ISS., che ha la delega alle politiche spaziali e aerospaziali, ha voluto congratularsi con l’astronauta per questa nomina. ‘è il giusto riconoscimento per la grandissima professionalità e le straordinarie competenze che ha dimostrato in questi anni riuscendo a raggiungere traguardi al di là di ogni aspettativa”, ha esordito. Al colloquio era presente anche l’ammiraglio Carlo Massagli, segretario del Comitato Interministeriale per le politiche relative ...

