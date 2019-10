Serge Gnabry | è nata una stella | il tedesco del Bayern sigla un poker al Tottenham

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Fra i protagonisti del martedì appena trascorso in Champions League c'è indubbiamente, attaccante classe '95 che è stato assoluto protagonista della partita nella quale ilMonaco ha battuto con il roboante punteggio di 7-2 i finalisti uscenti del. In particolareha segnato ben quattro gol in questa partita. Profeta in patria Per una volta si può dire che il detto "Nemo profeta in patria" non valga.nasce infatti nel 1995 a Stoccarda, ma emigra ancora molto giovane in Inghilterra, destinazione Arsenal. Nell'Academy dei Gunners il giocatore è considerato uno dei talenti più promettenti, tanto che ne viene aspettato con ansia il sedicesimo compleanno, traguardo compiuto il quale si può esordire nella squadra giovanile. Nel 2012 l'esordio in prima squadra, al 18° nel match di Coppa contro il Coventry vinto 6-1, e a partire dalla stagione ...

