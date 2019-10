Rocco Schiavone 3 | diretta prima puntata | l' assassino

Fonte : blogo

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) E' passato solo poco meno di un anno dal finale della seconda stagione di. Grazie ad un lavoro di produzione record, però, le nuove avventure del Vicequestore interpretato da Marco Giallini sono già pronte per la messa in onda:3 parte questa sera, mercoledì 2 ottobre 2019, alle 21:20, su Raidue.Ebbene sì: se a giugno la Rai aveva annunciato (e TvBlog lo aveva anticipato poco) che la fiction, forte degli ottimi ascolti delle prime due stagioni -superiori ai 3 milioni di telespettatori- si sarebbe spostata su Raiuno, settembre c'è stato il dietrofront.resta su Raidue. 5 curiosità sulla terza stagione di3,: l'pubblicato su TVBlog.it 02 ottobre 2019 20:59.

