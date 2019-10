Passato al gelsomino

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Francesco Musolino, con “L’attimo prima” (Rizzoli, 2019), esordisce sulla scena del romanzo dopo aver cavalcato agilmente per anni il giornalismo culturale. Quello che regala al pubblico è un libro che profuma della sua terra, la Sicilia, e che spiega la morbida ruvidità racchiusa nella parola famiglia, dove ricordi, bisogni e assenze affamano le radici con le quali affrontiamo l’esistenza.In questo percorso l’autore accosta il cibo alle emozioni. Non più mero nutrimento fisico questo occupa il ruolo di traghettatore, in grado di escluderci dalla vita e al contempo di rimarginare la cesura trae futuro mentre si è imprigionati in un asettico presente.Lorenzo e Elena da sotto il tavolo della cucina del ristorante dei loro genitori inventano la vita, lanciano la fantasia proiettando tra odori e rumori gli scenari possibili. ...

