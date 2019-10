Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Nella sua vita ha scritto alcune delle canzoni più amate dagli italiani, prestando le sue parole per artisti come Lucio Battisti a Mina. Celebre come un cantautore, non ama essere definito paroliere (“meglio autore” specifica la sua assistente) e da qualche tempo ha abbandonato il suo cognome (Rapetti, ndr) a favore di quello che nacque come uno pseudonimo:. “Con mio padre in Ricordi – ricorda - volevo poter firmare canzoni senza passare per raccomandato. Mandai alla Siae una lista di 30 pseudonimi. Tutti bocciati. Compilai un listone con 120 altri nomi. Alla fine passò, ma ormai non mi piaceva più. Pensavo che mi avrebbero preso poco sul serio”. Invece così non è stato. Nel corso della sua vita,si è speso molto per gli altri. Una nuova dimostrazione arriva dal “Concerto per la ...

HuffPostItalia : Mogol: 'X-Factor? Solo spettacolo non una scuola. Manca didattica, preparazione. Mancano in tutto' - rosatoeu : RT @HuffPostItalia: Mogol: 'X-Factor? Solo spettacolo non una scuola. Manca didattica, preparazione. Mancano in tutto' - mariellaoliva64 : RT @HuffPostItalia: Mogol: 'X-Factor? Solo spettacolo non una scuola. Manca didattica, preparazione. Mancano in tutto' -