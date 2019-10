Maltempo | il fronte freddo sferza l’Italia | forti temporali e temperature in picchiata al

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Ilè arrivato sull’Italia e sta provocandofenomeni di: tra le località più colpite, come previsto ieri, l’alto Tirreno dove sono caduti 77mm di pioggia a Caniparola in Liguria e Borgo a Mozzano in Toscana. Al Nord/Est spiccano i 66mm di Trieste dove abbiamo appena +17°C in pieno giorno. Ma anche in molte località del Centro, tra Toscana, Umbria e alto Lazio, la colonnina di mercurio è piombata a +18°C in pieno giorno. La prima pioggia è arrivata anche a Roma. Soltanto al Sud, tra Puglia, Calabria e Sicilia, il tempo è ancora bello con ampie schiarite ea ridosso dei +30°C: ma nel meridione ilarriverà domani, Giovedì 3 Ottobre, quando avremopiogge esu tutte le regioni del Sud e in modo particolare in Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.al Centro Italia: grosso ...

