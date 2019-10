Chicago PD 7 | che ne sarà di Upton e Jay? | SPOILER

Fonte : ilnotiziangolo

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)PD 7 ha aperto da poco le porte della settima stagione e le domande che rimangono in sospeso sono ancora troppe. Soprattutto se pensiamo al rapporto che si è instaurato frae la relazione fra la prima e Ruzek. Tre personaggi che potrebbero presto entrare in contrasto proprio per tutti i non detti. GlisuPD 7 sottolineano che Hayley e Halstead dovranno comunque fare i conti con i loro affari di cuore.PD 7, la liason fraAbbiamo lasciato Ruzek in carcere, anche se non è rimasto a lungo dietro le sbarre. Questo ha dato modo a(Jesse Lee Soffer) e(Tracy Spiridakos) di poter contare l’uno sull’altra e di tenersi lontani dagli scoppi di gelosia di Adam (Patrick John Flueger). Il fatto che lavorino insieme come partner non può che spingere i fan a chiedersi se scatterà mai il bacio. Dopo tutto la sintonia fra ...

morganbarraco : #ChicagoPD 7: che ne sarà di Upton e Jay? | SPOILER - I_am_Ile : Ok, dopo chicago fire e chicago med è giunto il momento di recuperare #ChicagoPD , che fra l'altro è l'unico che no… - ECeruleo : @AlviseAndolina Gli studi sulla responsabilità sociale iniziano negli anni '40 negli Stati Uniti, a Chicago parlano… -