Ancelotti | «È stata una buona partita Insigne era poco brillante in allenamento»

Ancelotti : “La parte migliore del secondo tempo è stata quando abbiamo saputo soffrire” : Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti ha parlato a Radio Kiss Kiss nel post partita di Napoli-Brescia. “E’ stato un secondo tempo strano, un inizio titubante, abbiamo perso qualche palla di troppo, poi si sono messi gli infortuni, poi il gol preso e poi la sofferenza. La miglior parte del secondo tempo è stato quando abbiamo saputo soffrire. abbiamo concesso qualche calcio piazzato ma Ospina non è stato mai ...

Ancelotti : «Non è stata la partita perfetta. Fisicamente stiamo molto bene» : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ai microfoni di Dazn per commentare la prestazione degli azzurri contro il Lecce: «È un gruppo che mi da molta fiducia perciò diventa normale cercare di farli giocare tutti per tenerli tutti motivati» All’inizio era preoccupato della superiorità numerica del Lecce a centrocampo? «Sì è vero che avevamo un modulo offensivo molto in avanti con terzini molto alti e Fabian è partito un po’ più ...

Col Liverpool è stata la vittoria di Ancelotti e di Giuntoli : hanno giocato tutti i nuovi acquisti : Il Napoli sconfigge il Liverpool campione d’Europa in carica, già primo con cinque lunghezze di vantaggio in Premier League, una squadra di caratura tale da uscire dal campo sconfitta, da metà gennaio in poi, solo una volta, a Barcellona. Ci riesce regalandosi persino una ciliegina sulla torta: non subisce gol per la seconda partita consecutiva, nonostante avesse di fronte una squadra sempre a segno nelle partite giocate in questa ...

Juventus-Napoli - Ancelotti : “La prestazione non è stata sufficiente” : Sconfitta nel finale per il Napoli di Ancelotti contro la Juventus. A condannare i partenopei è stata l’autorete di Koulibaly in pieno recupero. Il tecnico degli azzurri commenta così ai microfono di Sky Sport. “Siamo rimasti sempre in partita, l’avevamo anche raddrizzata. Poteva finire 3-3, ma non cambia il giudizio sulla prestazione che non è stata sufficiente. Per noi non cambia molto un punto in meno o in più. Certo, ...