TuttAPPosto | la commedia farsa su baronaggio | corruzione e nepotismo all’università è una

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) Minchia che risate. Se avevate nostalgia di Ficarra e Picone, che tanto arrivano in sala il 12 dicembre 2019 con Il primo Natale, un altro comico siciliano vi farà letteralmente sbellicare dalle risate al cinema dal 3 ottobre. Il film s’intitolaed è l’esordio su grande schermo come protagonista del cabarettista palermitano Roberto Lipari. Se non lo conoscete non fa niente. Il ripasso che farete conbasta e avanza. Prendendo a pretesto il sempiternoall’interno dell’università italiana, Lipari squaderna moralità ed etica mettendo in scena unapurissima che vale ben di più di un qualsiasi corrucciato pamphlet accusatorio. Ovvero con la risata si smaschera con maggiore efficacia il marciume di una consuetudine che conoscono anche i sassi. Nell’ateneo dell’inventata Borbona Sicula, Roberto (lo stesso Lipari) figlio del preside (Luca Zingaretti ...

