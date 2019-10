Fonte : eurogamer

(Di martedì 1 ottobre 2019) Se non vedete l'ora di proseguire le storie die Joel con Theof Us2, dovete sapere che in vista del lancio del gioco sul canale YouTube di PlayStation possiamo trovare un.Come possiamo vedere, abbiamo davanti un brevissimo filmati della durata di un minuto esatto, nel quale possiamo sentire la voce di, e vedere come è cambiata fin dal primo capitolo di Theof Us uscito per PS3.Possiamo dunque vedere quanto sia cambiato questo amatissimo personaggio, spalla di Joel nel primo capitolo del gioco, divenuta vero e proprio protagonista in questo secondo episodio in uscita il 21 febbraio 2020.Leggi altro...

Eurogamer_it : Scopriamo i cambiamenti di Ellie con il nuovissimo trailer di The Last of Us Parte 2 #TheLastOfUsPart2 - AlfioFontana : RT @Edison4Gov: #1ottobre #CSRIS19 Con @francescamag Responsabile #CSR e Sostenibilità #Edison e @laura_savoia @Unibocconi scopriamo il pu… - Edison4Gov : #1ottobre #CSRIS19 Con @francescamag Responsabile #CSR e Sostenibilità #Edison e @laura_savoia @Unibocconi scopria… -