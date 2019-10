Quello non scritto dalla De Lellis e oggi primo in classifica è un libro o cosa?

Fonte : wired

(Di martedì 1 ottobre 2019) “Pronto? Mi chiamo Pinco De Pallis e sto cercando un ghostwir… ghostwrip… un ghostwinder, no. Un…” “Aspetti, aspetti, forse ho capito, le vengo in aiuto. Non è che starebbe cercando per caso un ghostwriter?” “Ecco! Proprio! Ho trovato il sito e ho letto che fate questa…” “Bè, ha cercato nel posto giusto: sta parlando con un ghostwriter. Mi dica come posso aiutarla signor De Pallis.” “Eh una roba complicatissima, unache non so mica. Un bel casino. Mi hanno chiesto di farla ma non so.” “Su, coraggio, a parola sue.” “Devo fare, dovrei, anzi. Mi piacerebbe, no, non so se mi piacerebbe, ma dicono che va di moda adesso che noi vip, noi in vista, noi instagrammers, youtubers, influencer insomma, facciamo quellache fanno tutti e che vende milioni di copie lì, dai, come si chiama, ...

