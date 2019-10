Palermo | cocaina e hashish da Marocco e Argentina | 20 misure cautelari Le

Palermo - fiumi di cocaina dall’Argentina in Sicilia. I corrieri arrivavano all’aeroporto di Parigi : Blitz della polizia, scattano 20 arresti in tutta Italia. Il questore Cortese: “Droga, primo affare di Cosa nostra”. Una tonnellata di hashish importata dal Marocco

Palermo : in auto con 90 grammi di cocaina in borsa - arrestata : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - Novanta grammi di cocaina in borsa. Una donna di 41 anni, C.F., è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Bagheria (Palermo) che l'avevano fermata per un normale controllo mentre si trovava alla guida della sua Fiat Punto. A insospettire i militari, che hann