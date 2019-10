Massimo Giletti | Non è L’Arena | “Impossibile rifare ascolti straordinari”

Non è l’Arena - la giornalista Giulia Carrarini si finge minorenne e si vende in Rete. Massimo Giletti : “Sono sconvolto - ha ricevuto oltre 100 contatti” : Nel corso dell’ultima puntata di “Non è l’Arena” su La7 è andata in onda un’inchiesta sulla prostituzione minorile realizzata dalla redazione che ha pubblicato online un falso annuncio in cui si vedeva Giulia Carrarini, giornalista della squadra di Massimo Giletti, si è finta minorenne e si è messa in vendita su alcuni siti. Il risultato è stato impressionante, come ha spiegato al pubblico lo stesso Giletti: ...

Choc a Non è l’arena : è successo durante l’ultima puntata. Massimo Giletti : “Sono sconvolto” : Nella puntata andata in onda domenica 29 settembre è stata proposta un’inchiesta sulla prostituzione minorile che ha lasciato tutti senza parole. Nella puntata si è parlato del fenomeno, che “funziona” alla grande anche online. In Italia, secondo il VII Rapporto CRC 2014-2015 (Convention on the Rights of the Child, sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia), la situazione della prostituzione ...

Non è l'Arena - scontro tra Miccicché e la troupe di Massimo Giletti : "Siete dei violenti" : Questa sera Non è L’Arena su La7 - in onda dalle in diretta dalle 20.30 - torna a parlare di Sicilia. Il programma di Massimo Giletti ha provato a intervistare Gianfranco Miccicché, il Presidente dell'Ars, senza riuscirci. Ecco la sua versione. "Una giornalista de La7 mi ha chiamato chiedendomi una

Non è l'arena - la bomba di Maurizio Costanzo su Massimo Giletti : "Perché la domenica ha bisogno di lui" : Da sempre seguo su Raidue, la domenica, Quelli che il calcio, con Luca, Paolo e Mia Ceran. Sono tornati domenica 22 settembre decisamente con meno ospiti rispetto al passato, ma con, intatta, la loro simpatia e il senso dello spettacolo. A proposito di ritorni, saluto la presenza, come sempre la dom

Massimo Giletti - gesto di galanteria con la campionessa olandese - : Francesca Galici Massimo Giletti è stato avvistato a bordo piscina al Foro Italico in compagnia di Ranomi Kromowidjojo, statuaria campionessa olandese di nuoto, detentrice di alcuni record mondiali Massimo Giletti è considerato lo scapolo d'oro della televisione italiana ma pare che in quest'ultimo periodo il conduttore di La7 abbia il cuore impegnato con una bellissima ragazza. Nel numero di Chi in edicola questa settimana, infatti, ...

Non è l'Arena - la confessione di Massimo Giletti : "Perché ho invitato Pamela Prati" : Tanti gli argomenti trattati da Massimo Giletti nel corso della prima puntata della terza stagione di Non è l'Arena, in onda su La7. Tra questi il presentatore ha deciso di affrontare l'ormai risolto, ma a quanto pare ancora affascinante, caso Mark Caltagirone: ospite in studio la soubrette Pamela

Massimo Giletti contro Barbara d'Urso : "Monta a neve il nulla - lei la chiama informazione" : In queste settimane i due conduttori si stanno occupando dello stesso caso il 'Prati Gate', l'una a 'Live - Non è la d'Urso'...

Massimo Giletti : ecco cosa pensa di Pamela Prati e Barbara d’Urso : Massimo Giletti dopo la prima puntata di Non è l’Arena torna a parlare di Barbara d’Urso e Pamela Prati. ecco cosa pensa Domenica scorsa su La7 è iniziata la terza stagione di Non è l’Arena. Al timone come sempre c’è Massimo Giletti che nella prima puntata ha affrontato argomenti importanti e delicati. Per prima cosa […] L'articolo Massimo Giletti: ecco cosa pensa di Pamela Prati e Barbara d’Urso proviene da ...

Massimo Giletti e Barbara d’Urso non sono più amici? Parla lui : Barbara d’Urso, Massimo Giletti confessa: “Gli amici sono quelli con cui cresci” Il ‘caso Pamela Prati’ ha fatto scoppiare una polemica a distanza tra Massimo Giletti e Barbara d’Urso. Difatti il primo, da Non è l’Arena, ha criticato il modo in cui la conduttrice avrebbe trattato questo argomento nelle sue trasmissioni. Ma non è finita qua perchè Giletti anche in queste ore l’ha un po’ ...

Ranomi Kromowidjojo sta con Massimo Giletti?/ Baci e complicità a bordo piscina : Ranomi Kromowidjojo è la nuotatrice ventinovenne pizzicata in compagnia di Massimo Giletti. E' lei la nuova fiamma del conduttore di 'Non è l'Arena'?

Massimo Giletti sguardi d’intesa con la nuotatrice Ranomi Kromowidjojo : Massimo Giletti in piscina a Roma mette in mostra i suoi muscoli e un sorriso da latin lover per far colpo sulla bella nuotatrice olandese Ranomi Kromowidjojo. Paparazzato al Foro Italico dal settimanale “Chi,” Giletti si gode la compagnia della nuotatrice, tra selfie, baci amichevoli e bottiglie di vino. E’ stata la Kromowidjojo ad avvicinarsi per prima a Giletti, dopo che lui ha regalato alcune bottiglie di spumante al personale del ...

Massimo Giletti svela un retroscena su Pamela Prati : “Ho visto…” : Pamela Prati, Massimo Giletti confessa: “Persona fragile e provata” Dopo l’ultima puntata di Non è l’arena, con ospite Pamela Prati, Massimo Giletti è tornato a parlare del Pratigate e delle fake news, chiamando in causa anche Barbara d’Urso. In una lunga intervista sul settimanale Chi il conduttore di La7 ha rotto il silenzio svelando un retroscena sulla storia che ha visto come protagonista la showgirl del ...

Massimo Giletti sulla d’Urso : “Chiama informazione i suoi contenuti!” : Barbara d’Urso, parla Massimo Giletti: “Non apprezzo i suoi contenuti, che lei definisce informazione” Non le ha mandate a dire Massimo Giletti a Barbara d’Urso sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale NuovoTv. Dopo la frecciatina velenosa che le ha lanciato domenica sera in diretta a Non è L’Arena, il conduttore nell’intervista rilasciata per il settimanale succitato non ha nascosto di non ...

Live-Non è la D'Urso - Barbara D'Urso e la frecciata a Massimo Giletti : "Fa benissimo il suo lavoro - ma..." : "Sono molto soddisfatta anche perché la domenica sera storicamente è la serata più difficile. Fare il 15% la domenica, è come fare il 20% in un’altra serata“, ha dichiarato Barbara D'Urso all’Adnkronos il giorno successivo il primo appuntamento con Live-Non è la D'Urso, ospite in studio Matteo Salvi