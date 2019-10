“Ma come ti sei vestita?” Caterina Balivo in diretta ‘in quel modo’ Critiche a non

Adesso sarà Facebook a dirci : “Ma come ti vesti?” : Fashion++ è il nome del programma che suggerirà piccole modifiche all’outfit (fonte: Facebook) Facebook ha annunciato il via al progetto Fashion++ con lo scopo di fornire agli utenti un software in grado di dare consigli di stile personalizzati come se stessero interagendo con un vero e proprio stilista. Fashion++ sfrutterà la potenza di calcolo di un’intelligenza artificiale per dare consigli di stile agli utenti, basandosi sui capi già ...

Il leghista Comencini a Pontida urla : “Mattarella mi fa schifo”. Indagato per vilipendio : L'onorevole aveva insultato il presidente della Repubblica Sergio Mattarrela durante il raduno a Pontida. "Mi fa schifo", aveva detto. Il fascicolo d'indagine è stato inviato, per competenza, a Bergamo dal procuratore della repubblica di Verona.Continua a leggere

Italiani come noi - cosa fare contro il climate change? Il vox : “Dalla bici alla carne - cambiamo le abitudini” - “Ma responsabilità è più in alto” : La parola chiave è cambiamento: delle abitudini di consumo, delle scelte politiche, del modello economico. alla vigilia della giornata di mobilitazione indetta dal movimento Fridays for future, ne abbiamo parlato con gli studenti davanti al Politecnico di Milano, trovandoli in buona parte sensibili al tema. “Noi cittadini possiamo fare molto – dichiarano i più consapevoli – per esempio ridurre il consumo di carne, effettuare ...

Alessia Marcuzzi beccata così dai paparazzi : “Ma come ti sei conciata?” : Alessia Marcuzzi sta vivendo un momento molto sereno. Oltre all’amore che va a gonfie vele col marito Paolo Calabresi, la conduttrice, che è anche mamma di Mia, avuta da Francesco Facchinetti, e Tommaso, nato dall’amore per Simone Inzaghi, è approdata con grande successo al timone di Temptation Island Vip, il reality dei sentimenti prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.\\Sui social, però, Alessia continua a essere presa di mira dagli hater. ...

“Ma come hai fatto?”. Asia Argento e Matteo Salvini - è successo dietro le quinte tra loro due : “Si rende conto che ha sdoganato l’odio sociale?”. Durissimo attacco di Asia Argento nei confronti di Matteo Salvini. Non era la prima volta che si scontravano. Ma stavolta l’hanno fatto faccia a faccia: I due si sono scontrati negli studi di Canale 5, durante la trasmissione Live-Non è la D’Urso. Asia gli recrimina di essersi comportato in maniera indelicata quando – si era appena suicidato il suo compagno – lui le aveva offerto una caramella. ...

“Ma come?”. Kasia Smutniak - lo hanno scoperto subito dopo il matrimonio. Il dettaglio non passa inosservato : Si è sposata da pochissimo e c’è già un mistero che attanaglia le menti di tutti i patiti di gossip. La meravigliosa Kasia Smutniak, tornata in pubblico a meno di una settimana dal matrimonio a sorpresa con Domenico Procacci. L’attrice e il produttore, che sono una coppia da circa otto anni, si sono giuratati amore eterno lo scorso weekend nella loro villa alle porte di Roma e adesso la bella 40enne ha fatto la sua prima apparizione ufficiale da ...

Clima - caldo record “Mai come negli ultimi cinque anni” : i cambiamenti climatici hanno subito un’accelerazione : Il quinquennio 2015-2019 è in assoluto il periodo più caldo mai registrato: è quanto risulta da un rapporto dell’Organizzazione Meteorologica mondiale pubblicato alla vigilia di un vertice sul Clima in programma a New York. La temperatura media nel periodo indicato è infatti risultata più elevata di 1,1 gradi centigradi rispetto a quello che va dal 1850 al 1900. caldo record, innalzamento dei mari, emissioni inquinanti in salita: sono ...

Scandalo Juve - anche CR7 nel mirino degli ultrà juventini : “Ma quello non sa come funzionano le cose?” L’intercettazione : Ronaldo nel mirino degli ultrà Juventini Nuovi dettagli sull’inchiesta che vede la Juventus parte lesa e che riguarda l’arresto di dodici ultras bianconeri, accusati di associazione a delinquere. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, gli ultras se la sarebbero presa anche con Cristiano Ronaldo, colpevole di aver lanciato un pallone in tribuna, dopo la fine di un match, piuttosto che in curva. Il Corriere riporta il virgolettato ...

Pontida - Salvini fa salire sul palco la piccola Greta di Bibbiano : “Mai più bambini come merce” : “Mai più bimbi rubati alle mamma e ai papà, mai più bimbi come merce“. Così il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dal palco di Pontida, dopo aver fatto salire diversi bambini. “Mi pare che tra i bambini ci sia anche Greta. Greta è questa splendida ragazza coi capelli rossi che dopo un anno è stata restituita alla mamma“, ha precisato Salvini che da mese chiede chiarezza sui fatti accaduti ...

Il leghista Comencini da Pontida : “Mattarella mi fa schifo” : Pontida (Bg) 14 set. (Adnkronos) (dall’inviato Francesco Saita) – dall’inviato Francesco Saita”Questo Presidente della Repubblica, lo posso dire? Mi fa schifo”. E’ l’attacco di , deputato della Lega e consigliere comunale del Carroccio a Verona, dal palco dell’Assemblea dei giovani della Lega, in corso a (). “Mi fa schifo chi non tiene conto del voto del 34% degli italiani”, aggiunge. ...

Orietta Berti a Domenica In : “Mara - amica sincera. Fazio come un figlio” : Orietta Berti si divide tra la tv e la nipotina: “Mi ha fatto riassaporare la magia”. Pronta per Domenica In: “Mara Venier è un’amica sincera, Fabio Fazio è come un figlio” Orietta Berti è pronta a tornare in tv. Nella nuova stagione di Domenica In targata Mara Venier, la cantante sarà ospite fissa nel ruolo […] L'articolo Orietta Berti a Domenica In: “Mara, amica sincera. Fazio come un figlio” ...

Michelle Hunziker - la scenata di gelosia contro una ragazza ubriaca : “Ma come ti permetti di toccare mio marito?” : Michelle Hunziker è una donna gelosa e non ha paura ad ammetterlo, come lei stessa ha detto in un’intervista al settimanale Oggi a cui ha raccontato un episodio a riguardo, che la vede protagonista assieme al marito Tomaso Trussardi. “Sono gelosa, di brutto, è più forte di me anche se negli anni ho imparato a controllarmi.Ma anche Tomaso è geloso ed è normale così”, ha confidato la showgirl svizzera che si prepara a condurre ...

“Ma come ti permetti?!”. Volano stracci a Vieni da Me : ospite Alba Parietti : Altro che ‘tramonto’, Alba Parietti è più agguerrita che mai. Si infiamma il pomeriggio televisivo della Rai. Protagonista Alba Parietti, ospite della Balivo a Vieni da me. Una vera e propria bagarre in diretta. Momenti di tensione oggi, durante la seconda puntata del programma condotto da Caterina Balivo. Dopo l’intervista ad Alba Parietti, la conduttrice chiede all’opinionista e critico d’arte Daniele Radini Tedeschi di porre una domanda alla ...

Uno Mattina - salta il collegamento e parte l’imprecazione : “Ma come caz** è possibile?” : La parolaccia sentita chiaramente durante la diretta del programma di Rai Uno è stata causata da un problema tecnico