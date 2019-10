In arresto Meghan Markle | ancora uno scandalo E un altro imbarazzo per la royal family

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 1 ottobre 2019), un. Ungrosso, mediatico e non.problemi con la giustizia nella famiglia della duchessa di Sussex, che al momento è impegnata con il marito e il figlio Archie nel viaggio in Sud Africa. Orasi trova a Johannesburg per la precisione, per la prima delle due visite in solitaria. Poi Harry, che invece è in Malawi, raggiungerà lei e il figlio dopo 6 giorni di lontananza. È l’Express a lanciare la notizia secondo cui il nipote della duchessa è stato arrestato. Thomas Dooley è il figlio di Thomasjr, del quale si è parlato molto durante il suo fidanzamento, Ventotto anni, come riporta Il Giornale gestisce un’azienda legale per la produzione di cannabis terapeutica in Oregon e, in occasione delWedding, lanciò una “miscela” chiamata “Sparkle” in onore della zia. (Continua dopo la foto) Thomas Dooley è finito in ...

