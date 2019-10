Il software per installare i servizi Google su Huawei Mate 30 potrebbe essere pericoloso

**Def : Conte chiede soluzioni - da Di Maio software anti-frodi per recuperare 5-7 mld** (2) : (AdnKronos) – Ok a uno stop a 360 gradi, ma il presidente del Consiglio ha chiesto ai suoi di fornire risposte concrete, perché se i soldi per non far scattare le clausole di salvaguardia sono stati trovati, c’è bisogno di uno sforzo in più per individuare le risorse necessarie a realizzare le prime misure targate Conte bis.Pronta la risposta del M5S, con Di Maio che sul tavolo è pronto a calare l’asso di un software che ...

**Def : Conte chiede soluzioni - da Di Maio software anti-frodi per recuperare 5-7 mld** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – Un software anti-frode che consenta di recuperare dai 5 ai 7 miliardi di euro, risorse vive da mettere sul piatto del taglio al cuneo fiscale e del salario minimo -solo per citare alcuni obiettivi del governo giallorosso- per una manovra che non si limiti a sterilizzare le clausole Iva -la tagliola da 23 miliardi- ma realizzi anche le prime misure per spingere sul motore della crescita. A quanto apprende ...

Nissan richiamerà 1 - 23 milioni di auto negli Stati Uniti e in Canada per un problema al software della telecamera posteriore : L’azienda automobilistica giapponese Nissan richiamerà 1,23 milioni di automobili dagli Stati Uniti e dal Canada per risolvere un problema con le telecamere posteriori presenti su alcuni modelli di veicoli venduti tra il 2018 e il 2019. Il problema, che riguarda

Gruppo Volkswagen - Sette miliardi di euro per i nuovi software : La Volkswagen ha pianificato investimenti pari a Sette miliardi di euro per creare Car.software, una nuova unità interna che si occuperà di sviluppo software per tutti i modelli del Gruppo. L'obiettivo è quello di unificare le varie attività separate esistenti oggi, condividendo gli elementi chiave dei 12 marchi sotto l'egida di Wolfsburg e sfruttando le sinergie per migliorare i processi e ridurre i costi. La struttura centralizzata arriverà a ...

Iperius Backup : il software di backup Drive Image - Cloud e Macchine Virtuali! : Eseguire continui backup di lavoro mentre si è al PC è ormai un’operazione del tutto scontata, ma molto dipende anche dal tipo di lavoro che si sta cerando di salvare, come ad esempio quello relativo leggi di più...

Nissan - Quattro giorni di caos in America per il blocco del software gestionale : Quattro giorni da incubo per un blocco dei sistemi informatici hanno messo in ginocchio la Nissan negli Stati Uniti. A causa di un problema nel data center di Denver circa 1.300 rivenditori Nissan e Infiniti in America, oltre ad altri punti vendita in Canada e Messico, sono rimasti bloccati perdendo numerose vendite.Un unico software per tutte le operazioni principali. La notizia, diffusa da Autonews.com, mette in luce i rischi legati alla ...

Isa : l'AdE pubblica il sesto aggiornamento del software per il calcolo degli indici : Il 23 agosto l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il sesto aggiornamento del suo software per il calcolo degli indici Sintetici di Affidabilità fiscale. Si tratta di un aggiornamento molto atteso. soprattutto dalle categorie professionali interessate dei commercialisti e tributaristi italiani che avevano anche sollecitato più volte una temporanea disapplicazione dello strumento da parte del Ministero dell'Economia ...

Trump e la doccia fredda per Huawei oggi 19 agosto : effetti per i prossimi aggiornamenti software? : Un piccolo colpo di scena, quello che dobbiamo riscontrare oggi 19 agosto per quanto riguarda la solita questione a distanza tra Trump e Huawei. Proprio quando ormai sembrava tutto risolto tra le parti in causa che ci hanno fatto vivere un'estate molto calda, come riportato la scorsa settimana sulle nostre pagine, occorre portare alla vostra attenzione un nuovo aggiornamento. Difficile dire se la presa di posizione del presidente degli Stati ...

Ecco come Huawei è al lavoro per migliorare il software fotografico dei suoi smartphone : Huawei fa coppia con Meitu con lo scopo di migliorare ulteriormente il software fotografico e quindi la resa dei suoi smartphone in un settore in cui la fa già da padrone. L'articolo Ecco come Huawei è al lavoro per migliorare il software fotografico dei suoi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Huawei è al lavoro con Meitu per migliorare il software fotografico dei suoi smartphone : Huawei fa coppia con Meitu con lo scopo di migliorare ulteriormente il software fotografico e quindi la resa dei suoi smartphone in un settore in cui la fa già da padrone. L'articolo Huawei è al lavoro con Meitu per migliorare il software fotografico dei suoi smartphone proviene da TuttoAndroid.