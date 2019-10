Feltri attacca Conte | ' Non potrebbe fare neanche la domestica e invece è a Palazzo Chigi'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Il Presidente del Consiglio Giuseppe, intervistato da Skuola.net, ha parlato di vari temi inerenti al mondo della scuola e ha anche commentato con ironia il suo passato di studente di matematica, ammettendo di "non aver mai aperto un libro" nonostante avesse "buoni voti". Non si è fatta attendere la reazione dura di Vittorio, che su Twitter ha risposto alle parole dicontro GiuseppeIl direttore di Libero Vittoriohato il Presidente del Consiglio in merito alle sue recenti dichiarazioni lasciate quest'oggi in risposta alle domande di Skuola.net. Aè stato chiesto com'era a scuola il suo rapporto con la matematica e il Presidente del Consiglio ha ammesso di "non aver mai aperto un libro". Tramite il suo account twitter ufficialeha lanciato un attacco, sostenendo che il Presidente del Consiglio, in base alle sue stesse ...

Adnkronos : Feltri attacca #Conte: 'Non potrebbe fare neanche la domestica' - umbertipo : RT @Adnkronos: Feltri attacca #Conte: 'Non potrebbe fare neanche la domestica' - ale95italy : RT @Adnkronos: Feltri attacca #Conte: 'Non potrebbe fare neanche la domestica' -