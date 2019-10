Fabbrica di neonati in Nigeria | donne rapite per partorire bambini

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 1 ottobre 2019) Marco Della Corte Iappena nati sarebbero stati venduti alle seguenti cifre: 1400 dollari se maschio, 830 se femmina, liberate 19incinte di età compresa tra i 15 e i 28 anni La polizia ha scoperto a Lagos, in, una "di" entro cui erano internate 19di età compresa tra i 15 e i 28 anni. Le prigioniere erano costrette ad avere rapporti sessuali con i loro aguzzini. Le ragazze venivano ingravidate e fatteda un'organizzazione criminale che metteva in vendita i. Quattro deiappena nati sono stati presi in custodia dagli agenti di polizia, mentre dueche lavoravano come infermiere abusive nella struttura sono state arrestate. A riferirlo le stesse autorità, citate dal portale online della Bbc. Non è la prima volta che simili "fabbriche" sono scoperte in, paese rappresentante la prima economia ...

