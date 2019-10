Domani ore 18 00 | Leonardo in via Margutta e i significati delle sue opere

Domani presentazione romanzo “L’Estate Dell’Incanto” di Francesco Carofiglio - ore 18 - Libreria Feltrinelli - Largo Argentina : Roma – presentazione Mercoledì 2 ottobre ore 18 Libreria Feltrinelli Largo di Torre Argentina, 5/A – Roma Dialoga con l’autore la giornalista Eva Giovannini L’ESTATE DELL’INCANTO di Francesco Carofiglio Piemme Casa editrice: Piemme – Pagine: 269 Prezzo: 17,50 euro – Data di uscita: 24 settembre 2019 Francesco Carofiglio ci conduce per mano all’ultima estate di innocenza. Ma lo fa con ciò che maggiormente ...

“Bibbiano e dintorni” : Domani a Roma Maurizio Tortorella presenta il libro inchiesta : Roma – Con la presenza dell’attrice Sabrina Ferilli e di Francesco Morcavallo, Ex Giudice Tribunale Minori di Bologna, incontro con l’autore per parlare di giustizia minorile Gli affidamenti minorili e gli scandali che vi girano intorno: quello di Bibbiano, su cui la politica negli ultimi mesi si è impropriamente accapigliata, e tutti gli altri che da molti anni a questa parte sono accaduti all’oscuro dell’opinione pubblica. A ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Domani l’Italia sfida il Canada : le sensazioni dell’allenatore della mischia De Carli : Domani mattina gli azzurri del Rugby tornano in campo per la sfida contro il Canada valida per il secondo match della Coppa del Mondo 2019: le sensazioni di Giampiero De Carli Caldo e una giornata tipicamente estiva hanno accompagnato il Captain’s Run della Nazionale Italiana Rugby all’Hakatanamori Stadium di Fukuoka dove Domani alle 16.45 locali (9.45 italiane) l’ItalRugby affronterà nel secondo turno del Girone B il Canada (prima partita ...

Troppe aggressioni subite : Cotral indice sciopero di 2 ore per Domani : Roma – Cotral ha informato che per domani (giovedì 26 settembre) le organizzazioni sindacali Fit Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno proclamato uno sciopero della durata di due ore con astensione dalle prestazione lavorative dalle 10 alle 12. Saranno garantite tutte le corse fino alle ore 10 e quelle alla ripresa del servizio a partire dalle ore 12.01. Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Domani Italia-Canada - O’Shea si fida degli azzurri : “in campo con la migliore formazione” : L’Italia pronta alla sfida contro il Canada in Coppa del Mondo di Rugby 2019: le sensazioni del ct azzurro Conor O’Shea Mancano meno di quarantotto ore alla seconda partita della Nazionale Italiana Rugby alla Rugby World Cup 2019. Gli azzurri giovedì 26 settembre alle 16.45 (9.45 italiane) affronteranno il Canada nel secondo incontro del Girone B, match che sarà trasmesso in diretta su Rai 2. “Prima dell’esordio al Mondiale ...

Mattia Binotto F1 - GP Singapore 2019 : “Pole position fantastica ma calma : la gara è Domani. Macchina migliorata - fiducia per il 2020” : Grandissima giornata per la Ferrari che, grazie a uno strepitoso Charles Leclerc, è riuscita a conquistare la pole position del GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa su un tracciato sulla carta sfavorevole al Cavallino Rampante. La Scuderia di Maranello, reduce dalle vittorie di Spa e Monza ottenute proprio col giovane monegasco, ha lavorato alacremente per essere competitiva anche sulla pista di Marina Bay caratterizzata da ...

Europei Pallavolo Maschile – Domani gli ottavi di finale contro la Turchia : la carica di Juantorena : Europei Maschili di Pallavolo: Domani la Turchia. Le sensazioni di Juantorena Nantes. Vigilia di ottavi di finale per la Nazionale Maschile che Domani alle ore 17 (diretta Rai Due e DAZN) affronterà la Turchia nella prima gara da dentro o fuori di questa 31esima edizione della rassegna continentale. Gli uomini di Blengini saranno gli unici a scendere in campo nella giornata di Domani con tutte le altre squadre che invece giocheranno ...

Max Verstappen F1 - GP Singapore 2019 : “Soddisfatto del lavoro - le qualifiche di Domani varranno il 95% della gara” : Dopo due gare nelle quali, per un motivo o per un altro, ha dovuto fare da spettatore, Max Verstappen è sbarcato a Singapore con il chiaro intento di rimettersi a lottare per le prime posizioni. La sua RB15, infatti, ha un carico aerodinamico importante che si sposa in maniera perfetta con il tracciato cittadino di Marina Bay. La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Singapore 2019 di Formula Uno ha visto, effettivamente, il pilota ...

Ancelotti : “Llorente può giocare Domani. Anche io potrei giocare 90' dipende da quello che faccio in campo” : Carlo Ancelotti in una conferenza stampa che riserva non poche sorprese e lezioni di calcio. Parlando del nuovo arrivato Fernando Llorente che nei giorni scorsi aveva ammesso di non essere sicuro di avere nelle gambe tutti i 90′ della gara contro la Sampdoria, ma di essere comunque a disposizione del mister, Ancelotti ha spiegato «Io potrei giocare 90′ minuti? Dico di sì, dipende da quello che l’allenatore mi chiede di fare in ...

Fiorentina Juventus - Sarri : “Ecco chi gioca Domani. Ho già scelto il vice Pjanic” : Fiorentina Juventus Sarri- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Juventus, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul match di domani, sulle scelte di formazioni con qualche interessante retroscena. Il tecnico bianconero ha confermato la difficoltà nel gestire una formazione competitiva e la difficoltà nel […] More

L'oroscopo di Domani 11 settembre da Ariete a Vergine : Gemelli 'vola' in amore - Cancro ko : L'oroscopo di domani mercoledì 11 settembre 2019 è pronto a dare una marcia in più al prossimo giorno in calendario. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle di questo mercoledì? Sotto controllo da parte dell'Astrologia quest'oggi i soli simboli appartenenti alla prima sestina dello zodiaco. In questo caso parliamo certamente a favore dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine nel frangente analizzati sui comparti della ...

Samsung Galaxy Fold da Domani è finalmente in vendita (in Corea) : (Foto: Samsung) L’attesa è finalmente terminata e domani 6 settembre il tormentato Samsung Galaxy Fold debutterà in Corea del Sud. Arriverà anche nel resto del mondo a stretto giro di posta, ma non è chiara la data precisa: vengono citati paesi come Francia, Germania, Singapore, Regno Unito, Stati Uniti e “altri” e in mezzo a questo insieme non definito dovrebbe esserci anche l’Italia. Si parla del 27 settembre, ma sono ...

Domani - 1 settembre - riaprirà il tratto tra Loreto e Udine della metropolitana M2 di Milano : Domani, domenica 1 settembre, riaprirà il tratto tra le fermate Loreto e Udine della metropolitana M2 di Milano. Il tratto, che comprende anche le fermate di Piola e Lambrate, è rimasto chiuso per tutto agosto a causa dei lavori per

Llorente è del Napoli. Domani le visite mediche : Llorente è del Napoli e Domani a Villa Stuart si terranno le visite mediche È da questa mattina che si rincorrono voci in merito all’accordo, ormai raggiunto, tra la dirigenza del Napoli e il calciatore spagnolo. Il giornalista di Tv Luna, Carlo Alvino, ha scritto su twitter: “Confermate domattina le visite mediche di Llorente a Villa Stuart. Poi firma ed annuncio ufficiale”. Ricordiamo che l’attaccante è ...