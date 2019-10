Clima | la battaglia è preziosa ma inafferrabile Oltre a ridurre la plastica puntiamo ai

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) Proviamo a riepilogare, per capire il da farsi. Primo punto: gran parte delle discussioni e delle polemiche che hanno accompagnato la mobilitazione del 27 settembre non riguardano la lotta ai cambiamentitici ma sono osservazioni più o meno tignose o intelligenti sul fatto che i ragazzi scendano in piazza dietro a Greta Thunberg. Che sia un vero movimento o solo una serie di eventi azzeccati. Comunque: ci troviamo di fronte a mobilitazioni inattese e straordinarie, anche se non – o non ancora – di fronte a un movimento capillare testardo continuativo. Secondo punto. Si è un po’ sottovalutato il fatto che era stato fatto un appello a un global strike che avrebbe dovuto e potuto coinvolgere di più anche adulti e anziani. A una certa distanza dalle piazze di venerdì, tra non so quale e quanta fetta di opinione pubblica e classe dirigente, si discute che misure ...

